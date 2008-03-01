ابداع فناوری نوین تشخیص قند خون بدون نیاز به نمونه برداری

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماران دیابتی برای کنترل سطوح قند خونی خود معمولا روزی سه بار انگشت دست خود را خراش داده تا نمونه خون خود را با استفاده از گلوکومترها بررسی کنند اما با استفاده از فناوری نوینی که در دانشگاه بیلور در تگزاس ارایه شده است، دیگر نیازی به این کار دردآور نخواهد بود.

این فناوری نوین درحقیقت حسگرهای نصب شده بر روی صفحه ای کوچک هستند که تنها با قرار دادن انگشت بر روی آن سطوح قند خون از طریق امواج الکترومغناطیسی تعیین می شود.

به گفته راندال ژان، استادیار مهندسی رایانه و برق دانشگاه بیلور، نمونه پیش ساخته این فناوری نوین از نظر راندمان کاری با تکنیکهای سنتی و رایج قابل قیاس است.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، حسگری که در ساخت این فناوری نوین به کار گرفته شده است مدار میکروامواجی فنری شکلی است که همچون یک خط انتقالی عمل کرده و امواج الکترومغناطیسی از خود منتشر می کند.

پس از آنکه شخص انگشت شصت خود را بر روی این صفحه قرار می دهد با انتقال انرژی وارد شده به مدار، ویژگیهای الکتریکی انگشت تغییر می کند.

متخصصان با اندازه گیری این تغییرات در مراحل اولیه، الگوهای مورد نظر برای تغییرات ایجاد شده در سطوح قند خون را به دست می آورند.