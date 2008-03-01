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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

جامعه رسانه ای هرمزگان به سوگ نشست

بندرعباس - خبرگزاری مهر: حسین فرج زاده، سرپرست روزنامه جمهوری و از فعالان رسانه ای و مطبوعاتی هرمزگان، عصر روز گذشته به دیار باقی شتافت.

مرحوم حسین فرج زاده از فعالان رسانه ای هرمزگان کار مطبوعاتی خود را از آبانماه سال 1360 و همزمان با اولین روزهای چاپ این روزنامه در کشور آغاز کرد.

وی از چهره های شاخص حوزه رسانه و مطبوعات استان هرمزگان بود که همچنان در این عرصه باقی ماند و به عنوان عضوی موثر و کارآمد در حوزه رسانه های مکتوب محلی خدمات بسیاری به مردم این مناطق کرد.   

تلاشهای موکد وی در امر توزیع و گستره بخشی به روزنامه جمهوری اسلامی این روزنامه را در جایگاه قابل قبولی در هرمزگان قرارداده است.

مرحوم فرج زاده عصر دیروز پس از تحمل سالها بیماری در سن 53 سالگی جان به جان آفرین تسیم کرد و دیار خالق قلم شتافت.

کد مطلب 647509

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