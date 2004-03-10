فرصتي دو باره براي داوطلبان هيأت مديره خانه تئاتر

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " ، انتخابات مجدد هيأت مديره اصلي خانه تئاتر در تاريخ 29 فروردين ماه 83 برگزار مي شود .

لازم به ذكر است دور اول اين انتخابات ، به علت عدم حضور يك چهارم اعضاي خانه تئاتر و به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي، در تاريخ 9 اسفند در سالن اصلي تئاتر شهر برگزار نشد و به 29 فروردين سال جديد موكول شد .

طبق اساس نامه خانه تئاتر انتخابات 29 فروردين در هر شرايطي حتي به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي برگزار مي شود .