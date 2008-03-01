مسابقات شطرنج صنایع گسترش کشور با قهرمانی تیم سایپا پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این دوره از رقابتها که شب گذشته پایان یافت، تیم سایپا با 11 امتیاز، تیم الکتریک خودرو شرق با هفت امتیاز و ساپکو با 5/5 امتیاز عناوین اول تا سوم بخش تیمی را کسب کردند.

در این مسابقات تیمهای شرکت کننده به صورت دوره ای با یکدیگر رقابت کردند که نتایج کامل این مسابقات به این شرح اعلام شد: جواد بوری از الکتریک خودرو شرق با 5/2 امتیاز، قهرمان میز شماره یک، حسین مریخ از سایپا با 3 امتیاز، قهرمان میز شماره دو، مرتضی رحمتی از سایپا با 3 امتیاز، قهرمان میز شماره سه، مهدی کیانپور از سایپا با 2 امتیاز، قهرمان میز شماره چهار و مظفر احمدی از سایپا با 3 امتیاز، قهرمان میز شماره پنج شدند.

رقابتهای بخش انفرادی نیز با حضور 28 شطرنج باز در هفت دور و به روش سوئیسی برگزار شد که در پایان مرتضی رحمتی از سایپا با 6 امتیاز، حسین مریخ از سایپا با 6 امتیاز، مظفر احمدی از سایپا با 5 امتیاز، مهدی جعفری از ساپکو با 5 امتیاز، جواد بوری از الکتریک خودرو شرق با 5 امتیاز، مهدی کیانپور از سایپا با 5 امتیاز حائز رتبه های اول شدند.

این مسابقات را حسین کاظمی آشتیانی، رئیس هیئت شطرنج استان مرکزی رهبری و هدایت کرد.