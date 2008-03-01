مسابقات بسکتبال پیشکسوتان کشور در رشت برگزار می شود

محمدعلی رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: مرحله اول مسابقات بسکتبال دسته اول قهرمانی پیشکسوتان کشور با حضور 20 تیم از سراسر کشور در چهار گروه برگزار می شود که گیلان میزبان یکی از این گروه های چهارگانه است.

وی افزود: این مسابقات که در رده آقایان برگزار می شود، پس از قرعه کشی و مشخص شدن تیمهای حاضردر هر گروه، از 21 اسفند ماه در سالن ورزشی شهید عضدی رشت آغازمی شود.

دبیر هیئت بسکتبال استان گیلان خاطرنشان کرد: پنج تیم حاضر در رشت به مدت چهار روز با هم به رقابت می پردازند تا دو تیم برتر به مرحله بعد صعود کنند.