  1. هنر
  2. تئاتر
۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۳

بزرگداشت رادی در تبریز برگزار می‌شود

بزرگداشت رادی در تبریز برگزار می‌شود

دانشجویان گروه نمایش دانشگاه نبی اکرم (ص) شهر تبریز امروز شنبه 11 اسفند مراسم بزرگداشتی برای مرحوم اکبر رادی برگزار می‌کنند.

مینا پناهی مسئول برگزاری مراسم در این باره به خبرنگار مهر گفت: "دانشگاه نبی اکرم (ص) جشنواره‌ای یکروزه با نام "اتودهای بدن و بیان" را به دبیری فرزاد تقی‌لر را بین گروه نمایش دانشگاه از ساعت 11 تا 15 امروز برگزار می‌کند و بعد از این جشنواره مراسم بزرگداشت مرحوم رادی از ساعت 15:30 آغاز می‌شود."

وی در ادامه درباره برنامه‌های این بزرگداشت گفت: "یک اجرای موسیقی از نمایشنامه‌های استاد رادی توسط دانشجویان، سخنرانی اصغر همت و تقی‌لر درباره مرحوم رادی، پخش صدای آن مرحوم و پخش فیلم اجرای "آهنگ‌های شکلاتی" به کارگردانی هادی مرزبان برنامه‌های مراسم خواهد بود."

پناهی در پایان علت تأخیر در برگزاری مراسم بزرگداشت رادی را شرایط بد آب و هوا و به تعویق افتادن امتحانات و تعطیلی دانشگاه عنوان کرد و افزود: "این مراسم به همت گروه نمایش با مدیریت تقی‌لر برگزار می‌شود و تمام هزینه‌های آن را دانشجویان و اعضاء گروه متقبل شده‌اند."

گروه نمایش دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز قصد دارد جشنواره "اتودهای بدن و بیان" را در دو سال آینده به صورت کشوری برگزار کند.

کد مطلب 647520

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها