مینا پناهی مسئول برگزاری مراسم در این باره به خبرنگار مهر گفت: "دانشگاه نبی اکرم (ص) جشنواره‌ای یکروزه با نام "اتودهای بدن و بیان" را به دبیری فرزاد تقی‌لر را بین گروه نمایش دانشگاه از ساعت 11 تا 15 امروز برگزار می‌کند و بعد از این جشنواره مراسم بزرگداشت مرحوم رادی از ساعت 15:30 آغاز می‌شود."

وی در ادامه درباره برنامه‌های این بزرگداشت گفت: "یک اجرای موسیقی از نمایشنامه‌های استاد رادی توسط دانشجویان، سخنرانی اصغر همت و تقی‌لر درباره مرحوم رادی، پخش صدای آن مرحوم و پخش فیلم اجرای "آهنگ‌های شکلاتی" به کارگردانی هادی مرزبان برنامه‌های مراسم خواهد بود."

پناهی در پایان علت تأخیر در برگزاری مراسم بزرگداشت رادی را شرایط بد آب و هوا و به تعویق افتادن امتحانات و تعطیلی دانشگاه عنوان کرد و افزود: "این مراسم به همت گروه نمایش با مدیریت تقی‌لر برگزار می‌شود و تمام هزینه‌های آن را دانشجویان و اعضاء گروه متقبل شده‌اند."

گروه نمایش دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز قصد دارد جشنواره "اتودهای بدن و بیان" را در دو سال آینده به صورت کشوری برگزار کند.