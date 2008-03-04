"به خاطر خواهرم" در انتظار اکران است

حجتالله سیفی درباره وضعیت فیلم سینمایی "به خاطر خواهرم" به خبرنگار مهر گفت: "فیلم مراحل فنی را پشت سر گذاشته و هم اکنون آماده نمایش است. در حال حاضر در پی بستن قرارداد با یک پخشکننده برای اکران هستیم که البته این اتفاق هنوز نیفتاده است."
وی ادامه داد: "با توجه به اتفاقات تلخی که برای "محکومین بهشت" افتاد و ضرری که به دلیل عملکرد پخشکننده این فیلم دیدیم، هیچ عجلهای برای بستن قرارداد نداریم. در شرایط کنونی مهمترین مساله برای فیلمسازان دغدغه مربوط به زمان اکران فیلم است. ما هم منتظر مشخص شدن وضعیت اکران فیلم خود هستیم که البته با توجه به تعدد فیلمهای در نوبت اکران شرایط دشوار است."
"به خاطر خواهرم" که مضمونی اجتماعی دارد و فیلمنامه آن توسط سیفی و شهناز ارسالی نوشته شده، داستان رستورانداری به نام کریم را روایت میکند که در یک جاده خارج شهر کار میکند. او دچار مشکلاتی شده و دخترش نمیتواند ازدواج کند. در همین حین پسرش نیز گم و مشکلات آنها بیشتر میشود.
اسماعیل محرابی، شبنم قلیخانی، رامین راستاد، اصغر نقیزاده، بهروز نیکاخلاق، فریده دریامج و مهرداد فلاحتگر بازیگران، محمدرضا دانشور مدیر فیلمبرداری، حمیدرضا غیاثی صدابردار، مجید نیامراد طراح صحنه و لباس، مهرداد فلاحتگر مدیر تولید، ابوالفضل رستمی طراح چهرهپردازی، فریا ثمرانی منشی صحنه و وحید کیانی روابط عمومی فیلم هستند.
"به خاطر خواهرم" محصول سیمافیلم و مجری طرح آن ناهیدفیلم است. سیفی همچنین درباره سایر فعالیتهای سینمایی خود گفت: "از دو سال پیش در پی ساخت و تولید فیلم سینمایی "بوسههای مادر" بودم که هنوز امکان آن فراهم نشده است. حدود هشت ماه است در حال رایزنی برای تولید این پروژه هستیم و امیدوارم این فیلم را سرانجام سال جدید جلو دوربین ببرم."
این فیلمساز درباره داستان "بوسههای مادر" گفت: "داستان فیلم درباره خداست و اتفاقات آن در سال 40 میگذرد. فیلم در ژانر کودک / بزرگسال است و از یکسال پیش در فکر انتخاب لوکیشنها و بازیگران آن هستیم. اکثر لوکیشنها در جنگل و بخشی از آن در شهر همدان است."
نظر شما