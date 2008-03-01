هدفمان قرار گرفتن روی سکو در مسابقات گوانگجو است

به گزارش خبرگزاری مهر، "نه ون کواکویچ" قبل از آغاز مسابقات ورودی المپیک در "ارادا" گفت: ما طی ماه های اخیر و طی اردوی 6 روزه در بوداپست مجارستان و برگزاری بازی های تدارکاتی با تیم های باشگاهی این کشور، روند قابل قبولی را پشت سر گذاشتیم و یقین دارم شرکت در مسابقات جهانی رومانی و مصاف با تیم های پرقدرت جهانی مثل ایتالیا، آلمان و کانادا در گروهمان برای تیم جوان ایران فرصت فوق العاده ای خواهد بود حتی اگر نتیجه را واگذار کنیم.

"کواکویچ" اضافه کرد: نیمی از نفرات اعزامی اعضای تیم جوانان هستند که در مسابقات جوانان آسیا در اندونزی و جهانی جوانان در آمریکا در سال جاری شرکت کرده اند و هدف ما آماده کردن این واترپلوئیست ها برای کسب سکو در "گوانگجو" است. تیم ما سال آینده در مسابقات لیگ جهانی شرکت خواهد کرد و تیم جوان ایران مسیر دشواری برای صعود به قله های بالاتر و جهانی پیش رو خواهد داشت.