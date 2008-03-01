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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

کواکویچ:

هدفمان قرار گرفتن روی سکو در مسابقات گوانگجو است

هدفمان قرار گرفتن روی سکو در مسابقات گوانگجو است

سرمربی کروات تیم ملی های ملی واترپلو کشورمان عنوان کرد اصلی ترین هدف واترپلو، کسب سکو در رقابت های گوانگجو چین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نه ون کواکویچ" قبل از آغاز مسابقات ورودی المپیک در "ارادا" گفت: ما طی ماه های اخیر و طی اردوی 6 روزه در بوداپست مجارستان و برگزاری بازی های تدارکاتی با تیم های باشگاهی این کشور، روند قابل قبولی را پشت سر گذاشتیم و یقین دارم شرکت در مسابقات جهانی رومانی و مصاف با تیم های پرقدرت جهانی مثل ایتالیا، آلمان و کانادا در گروهمان برای تیم جوان ایران فرصت فوق العاده ای خواهد بود حتی اگر نتیجه را واگذار کنیم.

"کواکویچ" اضافه کرد: نیمی از نفرات اعزامی اعضای تیم جوانان هستند که در مسابقات جوانان آسیا در اندونزی و جهانی جوانان در آمریکا در سال جاری شرکت کرده اند و هدف ما آماده کردن این واترپلوئیست ها برای کسب سکو در "گوانگجو" است. تیم ما سال آینده در مسابقات لیگ جهانی شرکت خواهد کرد و تیم جوان ایران مسیر دشواری برای صعود به قله های بالاتر و جهانی پیش رو خواهد داشت.

کد مطلب 647544

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