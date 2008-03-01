بازی های فشرده مجوز فینال را از ذوب آهن گرفت

جابر روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: انجام بازی های فشرده و پشت سرهم مقابل صباباتری برای تیمی جوان و کم تجربه مثل ذوب آهن بسیار سنگین بود و در نهایت هم به ضرر این تیم تمام شد.

وی افزود: بازیکنان ذوب آهن به لحاظ آمادگی جسمانی هیچ مشکلی ندارند اما فشار بازی ها در کنار حساسیت ناشی از باید و نبایدهای صعود به فینال، روی برخی از بازیکنان تیم تاثیر منفی بالایی گذاشته بود، همین مسئله باعث خستگی روحی آنها و در نهایت شکست در آخرین بازی مرحله نیمه نهایی شد.

بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان که تیمش شب گذشته با وجود پیروزی در نیمه نخست پنجمین دیدار مقابل صباباتری از صعود به فینال بازماند، خاطرنشان کرد: تیم ما قابلیت فینالیست شدن را داشت و برای رسیدن به آن در چهار بازی گذشته و نیمه نخست دیدار دیشب دوندگی زیادی انجام داد، با این حال در نیمه دوم مسابقه به دلیل همان مسئله خستگی نتوانستیم مثل نیمه اول باشیم و مجبور به پذیرفتن شکست شدیم.

روزبهانی تاکید کرد: تیم صباباتری با وجود در اختیارداشتن بازیکنانی باتجربه و نام آشنا برتری خاصی در مجموع پنج دیدار گذشته نداشت اما به هر حال مرحله نیمه نهایی مسابقات فقط یک برنده دارد و تیمی که بتواند از موقعیت های به دست آمده بهتر استفاده کند موفق است.

ملی پوش بسکتبال کشورمان به دیدار های رده بندی مسابقات اشاره کرد و گفت: تلاش می کنیم حداقل مقامی که می توانیم امسال به دست بیاوریم را از دست ندهیم، هرچند که به هدف نهایی خود برای حضور در فینال نرسیدیم اما باید رده سوم جدول ره به نام خود ثبت کنیم.

تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان شب گذشته در پنجمین دیدار مقابل صباباتری تهران در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه 80 بر88 شکست خورد و از صعود به فینال بازی ها بازماند. این تیم در مرحله رده بندی حریف کاوه تهران است.