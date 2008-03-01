به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نمایش "آدم" نخستین ساخته سینمایی عبدالرضا کاهانی در بخش مسابقه دهمین جشنواره فیلم مامی MAMI (آکادمی تصویر متحرک بمبئی) با حضور کرامتی و صدرعرفایی بازیگران و کاهانی برگزار می‌شود و این فیلم سه نوبت در هند به نمایش درمی‌آید.

کاهانی و کرامتی در جلسه نمایش فیلم "آدم" در پاریس

در خلاصه داستان فیلم "آدم" آمده است: در روستای عیش‌آباد 20 سال است کسی نمرده است. شغل اهالی روستا نوازندگی است و تفکرات شاد زیستن مردمان روستا برگرفته از روحیه یکی از اهالی به نام آدم است. مهران احمدی و حامد بهداد دیگر بازیگران این فیلم هستند.

دهمین جشنواره فیلم مامی MAMI (آکادمی تصویر متحرک بمبئی) 16 اسفند با نمایش فیلم نامزد اسکار "کاتین" ساخته آندری وایدا فیلمساز صاحبنام لهستانی آغاز می‌شود. درام ژاپنی "جنگل سوگوار" ساخته نائومی کاواسی نیز که ماه مه پیش برنده جایزه بزرگ هیئت داوران شصتمین جشنواره فیلم کن شد، به عنوان فیلم اختتامیه این رویداد هنری هفت روزه انتخاب شده است.