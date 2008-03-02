چهار طرح عمرانی اوقاف نیشابور در قدمگاه رضوی افتتاح می شود

مرسلین نارنجی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور اظهار داشت: همزمان با گرامیداشت هفته وقف، چهار طرح عمرانی اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور در بقعه قدمگاه رضوی شامل طاق نماها و غرفه های غرب بقعه، انتقال آب چشمه حضرت به سقاخانه و نورپردازی داخل باغ بقعه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از محل نذورات بقعه، خیران و اعتبارات دولتی به بهره برداری می رسد.

دبیر ستاد هفته وقف نیشابور افزود: برپایی نمایشگاه وقف در مسجد جامع، همایش تجلیل از خیران، واقفان، متولیان، خدام و اعضای هیئت امنای بقاع متبرکه شهرستان، غبارروبی امامزاده یحیی (ع) باغشن از دیگر برنامه های این هفته است.

نارنجی بیان داشت: توزیع هدایای متبرکه میان بیماران بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)، زیارت حضرت رسول(ص) از دور همراه با سخنرانی و مداحی در تکیه ابوالفضلی (ع) و شرکت منسجم کارمندان اوقاف و خدام بقاع در نماز جمعه هفته آینده از دیگر برنامه های این هفته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور یادآور شد: هم اکنون طرح های توسعه، نوسازی و تجهیز کلیه بقاع متبرکه نیشابور با اولویت آرامگاه بی بی شطیطه و تکیه ابوالفضلی (ع) در نیشابور، امام زادگان سلیمان (ع) عصمت آباد، زین علی (ع) و عین علی (ع) شهر درود، یحیی (ع) شهر عشق آباد، حسین اصغر (ع) برزنون و عبدالقهار (ع) طاغان در حال اجراست.