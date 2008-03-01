کشف ارتباط انباشته شدن توده های شن در اقیانوسها با تغییرات جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سالانه بادهای گسترده بالغ بر 900 میلیون تن گرد و غبار از صحراها و سایر مناطق خشکی زمین وارد اقیانوسها می کنند. دانشمندان بر این گمان هستند که این پدیده با تغییرات جوی زمین در ارتباط باشد اما چگونگی این ارتباط همواره موضوعی سوال برانگیز بوده است.

اکنون قطعه بزرگی از این پازل معماگونه حل شده است. مطالعات جدید دانشمندان دانشگاه کلمبیا نشان می دهد حجم گرد و غباری که در طول دورانهای متعدد عصر یخ وارد آبهای استوایی اقیانوس آرام شده با افزایش خیره کننده ناگهانی همراه بوده است.

مطالعه دانشمندان نشان داد این روند افزایشی با گرم شدن زمین ناگهان کاهش یافت.

محققان می گویند این مطالعه نظریه ای را تقویت می کند که می گوید رطوبتهای اتمسفریک و گرد و غبار ارتباط تنگاتنگی با دمای هوا در ابعاد جهانی دارد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این یافته جدید ممکن است اطلاعات جدیدی در اختیار دانشمندان قرار دهد تا با هدف متعادل کردن گرمایش زمین به بذرپاشی دریایی با استفاده از گرد وغبار غنی شده از آهن بپردازند.