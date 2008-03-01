به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کاتولیک، کاردینال تارسیسکو برتونه اظهار داشت که پاپ روی بخشنامه اجتماعی خود کار می کند و این دانشنامه تأثیر مهمی بر مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر خواهد داشت.

وی گفت: پاپ در این اثر به موضوعات مربوط به جهان سوم و چهارم اشاره خواهد کرد.

مفهوم "جهان چهارم" از سوی پاپ ژان پل دوم در بخشنامه اجتماعی خود تحت عنوان لاتین" Sollicitudo Rei Socialis" در اشاره به فقرا و افرادی به کار برده شد که در کشورهای توسعه یافته به حاشیه رانده شده اند.

درحالی که کاردینال برتونه درباره تاریخ صدور و انتشار این بخشنامه پاپی خبر تازه ای مطرح نکرد مقامات واتیکان که خواستند نامشان فاش نشود اظهار داشتند که سومین بخشنامه بندیکت در روز عید سنت جوزف (19 مارس، 19 اسفند ماه) امضاء شده و روز عید پاک منتشر می شود.

وی یادآور شد: این بخشنامه پاپی بر مسائل و مشکلاتی اجتماعی بین المللی با تمرکز ویژه به کشورهای درحال توسعه منتشر خواهد شد.

این دویست و نود و ششمین بخشنامه پاپی از سال 1740 محسوب می شود، سالی که برای نخستین بار بخشنامه پاپی به منظور هدایت کاتولیکها صادر شد. این بخشنامه ها به لحاظ سنتی به منظور هدایت کلیسای کاتولیک درباره موضوعات دکترین، اخلاق و قوانین صادر می شوند.