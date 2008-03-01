صنعت نفت قهرمان مسابقات صحرانوردی بانوان باشگاههای کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 43 دونده از 13 تیم باشگاهی روز جمعه دهم اسفند ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که در نهایت تیم صنعت نفت آبادان با وجود امتیاز مشترک با تیم دانشگاه آزاد با محاسبه امتیاز دوندگان خود به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت. تیم دانشگاه آزاد اسلامی دوم شد و خراسان رضوی بر مکان سوم ایستاد.

در بخش انفرادی نیز زهرا علی اکبری از استان اردبیل به عنوان قهرمانی رسید. محبوبه غیور از دانشگاه آزاد دوم و فهیمه کلهر از صنعت نفت آبادان سوم شد. رقابتهای صحرانوری بانوان کشور هر ساله به صورت استانی برگزار می شد اما امسال با هدف توسعه باشگاهها به صورت باشگاهی برگزار شد تا تعداد تیم های شرکت کننده به نصف کاهش یابد.

تیم دوومیدانی بانوان صنعت نفت با کسب قهرمانی در این مسابقات برای دومین بار متوالی در سال جاری به عنوان قهرمانی مسابقات بخش بانوان دست یافته است.