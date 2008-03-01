دیدار پلی اف برای انتخاب تیم چهاردهم لیگ برتر فوتسال در فصل آینده

به گزارش خبرنگار مهر، کنار گذاشتن تیم فوتسال شن سا ساوه از مسابقات لیگ برتر مشکلاتی را برای مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به وجود آورده است که از آن جمله می توان به انتخاب تیم جایگزین این تیم در فصل آینده مسابقات اشاره کرد.

از آنجائیکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرده است که طبق آیین نامه باید دو تیم انتهای جدولی مسابقات لیگ برتر به لیگ دسته اول سقوط کنند، علاوه بر تیم شن سا تعداد تیم های سقوط کرده از لیگ برتر به لیگ دسته اول به سه تیم می رسد، این در حالیست که طبق آیین نامه تنها دو تیم می توانند از لیگ دسته اول به جمع تیم های لیگ برتری فوتسال راه یابند.

براین اساس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در نظر دارد طی نشست آتی کمیته فنی خود در این باره تصمیم گیری کند. اما آنچه که در این باره محتمل به نظر می رسد برگزاری دیدار پلی اف بین تیم دوازدهم جدول رده بندی 13 تیمی مسابقات لیگ برتر با تیم سوم جدول رده بندی لیگ دسته اول است که تکلیف تیم چهاردهم لیگ برتر فصل آینده را مشخص خواهد کرد.