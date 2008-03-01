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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

"من و پوتی 3" بعد از ایام نوروز پخش می‌شود

مجموعه تلویزیونی "من و پوتی 3" با ساختار انیمیشن و عروسکی به کارگردانی مسعود فرخنده بعد از ایام نوروز پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی امید نجیب‌زاده برای مجموعه فرهنگی هنری صبا در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای تولید می‌شود و زهره مجابی، سیاوش مفیدی، امیر نوری، فریبا نادری، خسرو احمدی، آرش نوذری، نوشین خانی، شقایق ناظری و ملکه رنجبر در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

هم اکنون خشایار موحدیان مشغول تدوین "من و پوتی 3" است که به گفته فرخنده بعد از ایام نوروز و پخش سری اول و دوم این مجموعه پخش می‌شود. داستان "من و پوتی" درباره عروسکی به نام خبرجو است که از سرزمین عروسک‌ها به زمین می‌آید تا عاملان نابودکننده محیط زیست و مرگ دلفین‌ها را پیدا کند. دو عروسک پوتی و سوتی هم درگیر این ماجراها می‌شوند.

از عوامل مجموعه "من و پوتی" می‌توان به مسعود مسجدی مدیر تصویربرداری، هادی ژورک صدابردار، مسعود عسگری انتخاب بازیگران، بابک شعاعی طراح گریم، آرزو ابوحمزه طراح صحنه، علی صبوری مدیر تولید و رامشین اکرمی طراح لباس اشاره کرد.

کد مطلب 647601

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