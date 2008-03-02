ترمینال جدید فرودگاه رشت احداث می شود

ابراهیم شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: این پروژه مطابق با استانداردهای روز دنیا با اعتباری افزون بر شش میلیارد تومان به مدت 18 ماه ساخته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ساخت ترمینال جدید پروازهای داخلی نقطه عطفی در تاریخ هوانوردی استان گیلان است.

شوشتری بیان داشت: توسعه حمل و نقل هوایی، تقاضا برای مسافرت هوایی، وجود زیر ساختهای مناسب فرودگاهی، وجود ناوگان مناسب و کافی از گزینه های مهمی است که نقش به سزایی در توسعه فرودگاه ها دارد.

وی همچنین با بیان اینکه فرودگاه مهمترین عامل توسعه هر استان است، افزود: گیلان به لحاظ طبیعی، جغرافیایی و استراتژیکی همه شرایط لازم برای توسعه را دارد.

شوشتری یادآور شد: توسعه فرودگاه ها یکی از عوامل موثر جذب سرمایه گذاران، رونق تجاری، اقتصادی، تبادل فرهنگی، توسعه دانشگاه ها و جذب نخبگان علمی در کشور است.

مدیرکل فرودگاه رشت، موقعیت جغرافیایی سایت فرودگاهی و دستگاه های کمک ناوبری این فرودگاه را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: به رغم همجواری استان گیلان با چهار استان و کشورهای آسیای میانه و دریای خزر دارای ترکیب جوان، متخصص، کارهای بسیار زیاد عمرانی، طبیعت بکر جهانگردی تقاضای بالای پرواز را نیز دارد.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت جزء پنج فرودگاه اول کشور است.