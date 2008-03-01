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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۴

فاطمی در گفتگو با مهر:

اعتبار ریاست جمهوری 40 درصد نیازهای تجهیزاتی را برآورده می کند

اعتبار ریاست جمهوری 40 درصد نیازهای تجهیزاتی را برآورده می کند

مشاور معاونت پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه نیازهای تجهیزاتی دانشگاهها چندین برابر اعتباری است که معاونت علمی ریاست جمهوری اختصاص خواهد داد، گفت: اعتبار تخصیص یافته از سوی ریاست جمهوری 40 درصد نیازهای تجهیزاتی را برآورده می کند.

دکتر سید امید فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین تجهیزات دانشگاههای وزارت علوم افزود: لیست تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاههای وزارت علوم بر اساس سقف 288 میلیون یورو برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده است.

وی با بیان اینکه نیاز تجهیزات دانشگاههای وزارت علوم بالغ بر یک میلیارد دلار است، اظهار داشت: مبلغی که معاونت علمی برای تجهزات وزارت علوم در نظر گرفته است در صورت اجرایی شدن تنها 40 درصد نیازها را برطرف خواهد کرد.

مشاور معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: این لیست جدید بر اساس اولویتهای دانشگاهها و وزارت علوم تهیه شده است و تمامی نیازهای آنها را در بر نمی گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: مبلغ در نظر گرفته شده برای تجهیزات وزارت علوم تا پایان امسال تأمین اعتبار شود تا اوایل سال آینده به دست دانشگاهها برسد.

دکتر صادق واعظ زاده - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز چندی پیش برآورد تجهیزات درخواستی دانشگاهها را در حدود چهارصد میلیون یورو عنوان کرد و گفت: بی شک دستور ویژه رئیس جمهور برای تامین تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاهها موجب شتاب حرکت پژوهشی و فناوری کشور خواهد شد.

وی با اشاره به نامه مشترک روسای دانشگاههای کشور مبنی بر تقدیر و تشکر از رئیس جمهور به خاطر توجه ایشان به تامین تجهیزات مورد نیاز دانشگاهها گفت: دولت در خصوص کمک به حرکت پرشتاب پژوهشی کشور تاکید خاص دارد.

معاون ریاست جمهوری افزود: کمیته تأمین تجهیزات پژوهشی دانشگاهها با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط، روسای برخی از دانشگاهها و تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشگاهها در جهت تامین نیاز تحقیقاتی دانشگاهها تدابیر لازم را اتخاذ و پیشنهاد می کند.

دکتر واعظ زاده در خصوص اقدامات این کمیته افزود: تعیین شاخصهای علمی در تعیین اولویت و سهمیه دانشگاهها، تدوین روشهای اجرایی، شناسایی موانع و گلوگاههای غیر ضرور و پیشنهاد روشهای قانونی برای تسریع در مسیر سفارش تا استقرار تجهیزات در آزمایشگاهها و تدوین دستورالعمل استفاده بهینه از دستگاههای موجود و تعیین اولویت برای خرید تجهیزاتی که جنبه فراگیرتری داشته و امکان ارائه خدمات به طیف وسیعتری از محققان را داشته باشند از جمله اقدامات و تصمیمات این کمیته بوده است.

کد مطلب 647604

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