اعتبار ریاست جمهوری 40 درصد نیازهای تجهیزاتی را برآورده می کند

دکتر سید امید فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین تجهیزات دانشگاههای وزارت علوم افزود: لیست تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاههای وزارت علوم بر اساس سقف 288 میلیون یورو برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده است.

وی با بیان اینکه نیاز تجهیزات دانشگاههای وزارت علوم بالغ بر یک میلیارد دلار است، اظهار داشت: مبلغی که معاونت علمی برای تجهزات وزارت علوم در نظر گرفته است در صورت اجرایی شدن تنها 40 درصد نیازها را برطرف خواهد کرد.

مشاور معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: این لیست جدید بر اساس اولویتهای دانشگاهها و وزارت علوم تهیه شده است و تمامی نیازهای آنها را در بر نمی گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: مبلغ در نظر گرفته شده برای تجهیزات وزارت علوم تا پایان امسال تأمین اعتبار شود تا اوایل سال آینده به دست دانشگاهها برسد.

دکتر صادق واعظ زاده - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز چندی پیش برآورد تجهیزات درخواستی دانشگاهها را در حدود چهارصد میلیون یورو عنوان کرد و گفت: بی شک دستور ویژه رئیس جمهور برای تامین تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاهها موجب شتاب حرکت پژوهشی و فناوری کشور خواهد شد.

وی با اشاره به نامه مشترک روسای دانشگاههای کشور مبنی بر تقدیر و تشکر از رئیس جمهور به خاطر توجه ایشان به تامین تجهیزات مورد نیاز دانشگاهها گفت: دولت در خصوص کمک به حرکت پرشتاب پژوهشی کشور تاکید خاص دارد.

معاون ریاست جمهوری افزود: کمیته تأمین تجهیزات پژوهشی دانشگاهها با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط، روسای برخی از دانشگاهها و تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشگاهها در جهت تامین نیاز تحقیقاتی دانشگاهها تدابیر لازم را اتخاذ و پیشنهاد می کند.

دکتر واعظ زاده در خصوص اقدامات این کمیته افزود: تعیین شاخصهای علمی در تعیین اولویت و سهمیه دانشگاهها، تدوین روشهای اجرایی، شناسایی موانع و گلوگاههای غیر ضرور و پیشنهاد روشهای قانونی برای تسریع در مسیر سفارش تا استقرار تجهیزات در آزمایشگاهها و تدوین دستورالعمل استفاده بهینه از دستگاههای موجود و تعیین اولویت برای خرید تجهیزاتی که جنبه فراگیرتری داشته و امکان ارائه خدمات به طیف وسیعتری از محققان را داشته باشند از جمله اقدامات و تصمیمات این کمیته بوده است.