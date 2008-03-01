ایران در ردیف کشورهایی که خون جایگزین ندارند قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی امروز در هشتمین اجلاس مدیران انتقال خون کشور در تهران، افزود: این هدف گیری باعث شد طی سه سال گذشته ذخیره خون کافی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در ماه گذشته بالاترین ذخیره خونی را داشته ایم، گفت: بیش از 73 هزار واحد خون ذخیره داشته ایم که این وضعیت در تاریخ اهدای خون در کشور بی سابقه است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، ذخیره خون را مهم ترین مسئله در مواقع بحرانی دانست و افزود: امسال موفق شدیم به صورت رسمی به سازمان بهداشت جهانی اعلام کنیم که ایران به جرگه کشورهای توسعه یافته در حذف خون جایگزین پیوسته است.

ابوالقاسمی با اشاره به اینکه بیشتر از 4 کشور نتوانسته اند در کل منطقه آسیا موفق به حذف خون جایگزین شوند، گفت: تلاشهای سازمان انتقال خون باعث شده که تعداد واحدهای جمع آوری خون از 173 مرکز به 206 واحد افزایش یابد.

وی از نوسازی فضاهای خونگیری در کشور به عنوان یکی از برنامه های سازمان در دوره مدیریت جدید نام برد و تصریح کرد: یکی از مشکلات اهدا کنندگان، تخت های خونگیری بود که افراد راحت نبودند. بنابراین، تا کنون بیش از 900 تخت تبدیل به صندلی خونگیری شده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از ارتقاء صنعت پلاسمای خون خبر داد و افزود: بیش از 200 هزار لیتر پلاسمای ایرانی را با ارسال به خارج از کشور، تبدیل به دارو ساخته و استفاده کرده ایم.

ابوالقاسمی ادامه داد: بیش از 40 درصد فرآورده های خونی از پلاسمای ایرانی است که در داخل کشور استفاده می شود.

وی به کمک های بی سابقه دولت به سازمان انتقال خون در دولت نهم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سیستم اتوماسیون در تهران به صورت کامل راه اندازی شده و در سال آینده این سیستم در اکثر استانهای کشور مستقر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به افزایش 40 درصدی اهدای مستمر خون در کشور، گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی از جهت کیت های هپاتیت B و C و HIV نداریم.

وی با عنوان این مطلب که شیوع هپاتیت B در کل جمعیت کشور رو به کاهش است، افزود: میزان مثبت شدن ویروس در خون های اهدایی 28 صدم درصد است که این وضعیت در جمعیت عادی حدود 3 درصد است.

ابوالقاسمی، میزان شیوع هپاتیت C در کل جمعیت را حدود نیم درصد و در اهدا کنندگان حدود 13 صدم درصد عنوان کرد و گفت: در نیمه دوم سال جاری گرفتاریهای زیادی داشتیم اما اجازه ندادیم این مشکلات متوجه مردم و وزارت بهداشت شود.

وی بحث اهدای خون مستمر و همچنین ورود به بیمارستانها برای ثبت خطا در تزریق خون را، از برنامه های سازمان در سال آینده برشمرد و افزود: بحث بهینه کردن مصرف خون و فرآورده های خونی و مدیریت خطا، از جمله محورهای برنامه ریزی شده سازمان انتقال خون در سال 87 خواهد بود.