توجه به صنایع دستی از عوامل تقویت هویت ملی و دینی ایرانیان است

محمد شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران اظهار داشت: هنرهای دستی در طول گذر زمان دچار تغییر و تحول نشده و اصالت خود را حفظ کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: امروز هنرهای دستی با کم توجهی برخی مسئولان و مردم روبرو شده که باعث شده این هنر اصیل ایرانی مورد فراموشی قرار بگیرد.

شهیدی ادامه داد: از هنرهای دستی چناران می توان به گلیم بافی، پلاس، جاجیم، دوختهای سنتی، معرق، منبت، قالی بافی، ساخت آلات موسیقی مانند دو تار، قشمه، سرنا، کمانچه و همچنین مشاغلی مانند آهنگری و سفال سازی اشاره کرد.

مسئول مرکز آموزش صنایع دستی شهرستان چناران افزود: صنایع دستی در ردیف بودجه های اداری و استانی قرار دارد و از مزایای برگزاری کلاسهای آموزشی برای هنرجویان در اختیار گذاشتن تمام امکانات لازم و مواد اولیه و آموزش رایگان است.

شهیدی عنوان کرد: هنرجویان، مباحث آموزشی را در دو ترم مقدماتی و پیشرفته فرا می گیرند که هنر جو با گذراندن این دو ترم به مهارت کافی می رسد.

وی ادامه داد: پس از اخذ آزمون، گواهینامه رسمی و کارت شناسایی صنعتگری به هنر جویان داده می شود که دارای کد مخصوص صنعتگری است و هنرجویان می توانند جهت احداث کارگاه هنرهای دستی اقدام کنند.

شهیدی یادآور شد: با برگزاری نمایشگاه های مختلف در سطح استان و کشور می توان از هنرمندان صنایع دستی حمایت کرد.

وی ادامه داد: توجه ویژه به هنرهای صنعتی و دستی در عصری که انسانها درگیر زندگیهای مدرن هستند می تواند هنرهای اصیل و سنتی را به نسل جوان انتقال داده و باعث حفظ و گسترش هنرهای دستی شد.

این مسئول اعلام کرد: مرکز آموزش چناران 60 هنر جو دارد که در حال حاضر در مکانی کوچک و نامناسب که در شان هنرمندان و صنایع دستی نسیت، مشغول به فعالیت هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه بیشتر مسئولین به هنرهای دستی و سنتی و با در اختیار قرار دادن فضای مناسب بتوانیم در آینده هنرستان صنایع دستی را در چناران افتتاح کنیم.