به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نجار در همایش مدیران ارشد این سازمان طی سخنانی با اشاره به اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به موضوع تامین اجتماعی، گفت: اجرای چهار طرح خدماتی - درمانی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا و حمایت های ویژه ریاست جمهوری طی دو سال گذشته از اقدامات شایان توجه در این وزارتخانه است.

وی اجرای بیمه درمان سربازان وظیفه و عائله تحت تکفل آنان، اجرای طرح حمایت از معسرین، پوشش کامل بیماران صعب العلاج و بر طرف کردن دغدغه هزینه های سرسام آور از آنان، تثبیت حقوق بازنشستگان نیرونهای مسلح حداقل 280 هزار تومان، توزیع سهام عدالت را از جمله اقدامات وزارت دفاع در دو سال گذشته برشمرد.

سردار نجار با هوشمند سازی شبکه درمانی نیروهای مسلح و صدور دفترچه خدمات درمانی از طریق تلفن گویا و ارسال آن از طریق پست خبر داد و گفت: درتلاش هستیم پزشکان ومراکز پزشکی طرف قرار داد در سال 1387 از 31 هزار به 40 هزار مورد افزایش دهیم.

وزیر دفاع همچنین از بیمه مکمل سربازان وظیفه و خانواده تحت تکفل آنان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با این اقدام سربازان وظیفه دیگر دغدغه هزینه درمان نخواهد داشت.

سردار نجار اظهارامیدواری کرد در سال 87 با گسترش و نهادینه سازی تامین اجتماعی نیروهای مسلح خدمات شایسته ای به این اقشار فداکار و خدوم ارائه شود.

همچنین وزیر دفاع سایت اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را افتتاح کرد. این سایت علاوه بر اطلاع رسانی، خدمات الکترونیک از جمله صدور فیش حقوقی و برخی خدمات در حوزه بازنشستگی بیمه و خدمات درمانی را ارائه خواهد کرد.

در ادامه این مراسم علاوه بر این سه طرح اجرای طرح سنجش رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز با حضور وزیر دفاع و با هدف شناخت انتظارات مشتریان، بهبود وضع موجود و تعریف خدمات و محصولات جدید متناسب با نیاز مشتریان آغاز شد.

سردار نجار در پایان با تشکر از این تلاش صادقانه و زحمات دلسوزانه مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تصریح کرد: همانگونه که فرماندهی معظم کل قوا فرمودند کسانی که در سنگر تامین اجتماعی دلسوزانه و صادقانه خدمت می کنند، سربازانی هستند که از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع می کنند.