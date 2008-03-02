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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۴

ستاد اسکان زائران پیاده امام رضا (ع) در چناران دایر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور مردمی امام جمعه چناران گفت: به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام رضا (ع) و همجواری شهر چناران در همسایگی امام رضا (ع)، ستاد اسکان زائران پیاده در محل مسجد امام رضا (ع) چناران دایر شد.

حجت الاسلام علی مجنونی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: چناران به عنوان میقات الرضا (ع) وظیفه سنگینی در برابر زائران امام رضا (ع) دارد.

وی افزود: به لحاظ اینکه محب و شیعه امام رضا (ع) هستیم و هر کسی و هر چیزی که منسوب به ایشان باشد تکریم می کنیم و با تمام توان بهترین پذیرایی و خدمات رسانی به زائرین را انجام خواهیم داد.

مجنونی ادامه داد: ستاد اسکان با ریاست امام جمعه چناران تشکیل شده و ادارات و سازمانهای شهرداری، شبکه بهداشت، فرمانداری، آموزش و پرورش و ... به عنوان کمیته های پشتیبانی در این ستاد مشغول به فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این ستاد خدمات بهداشتی و درمانی در قالب برپایی چادر بهداری خدمات رسانی می کنند.

این ستاد به مدت 12 روز در محل مسجد امام رضا (ع) چناران در مسیر عبور زائران پیاده امام رضا (ع) دایر است.

کد مطلب 647631

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