به گزارش خبرگزاری مهر، داوری آثار رسیده به این جشنواره برعهده جواد جزینی، اسدالله امرایی و علیرضا محمودی ایرانمهر است که 90 داستان برگزیده مرحله اول را در 25 اسفند 86 و سپس 30 اثر برگزیده بخش نهایی را در تاریخ 15 فروردین 87 معرفی خواهند کرد.

خلیل رشنوی داستان نویس و دبیر جشنواره ضمن تشکر از حوزه هنری استان خوزستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای شهر شهرستان اندیمشک برنامه های گردهمایی دو روزه این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد: الف - نقد و بررسی داستانهای راه یافته به بخش نهایی جشنواره. ب - بررسی ادبیات داستانی دهه اخیر ایران با محورهای واقعیت و خیال در داستان کوتاه دهه اخیر (توسط حسن میرعابدینی)، داستان، فرم گرایی و تجربه گرایی در 10 سال اخیر (توسط حسین مرتضاییان آبکنار)، راوی موجه در رمانهای چند سال گذشته (توسط عنایت سمیعی). ج - نقد و بررسی مینی مالیسم و داستانک نویسی با محورهای ریخت شناسی داستانهای مینی مالیستی (جواد جزینی)، جوهره ادبی در داستانکها (علیرضا محمودی ایرانمهر) و مقایسه داستانک های ایرانی و خارجی (اسدالله امرایی)

این جشنواره بعد ازظهر جمعه ششم اردیبهشت 87 با معرفی 10 اثر برگزیده در تالار خورشید اداره ارشاد اندیمشک به کار خود پایان خواهد داد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی www.smsdastan.blogfa.com مراجعه کنند.