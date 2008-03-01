اجرای طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی، پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه ستاد راهبردی کریدور علم و فناوری شرق کشور با اشاره به تلاش دو ساله در راستای ساماندهی طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور، افزود: طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور دارای جنبه های مختلفی از جمله فناوری و بحث تکنولوژی است که در برخی زمینه ها توانمندیهای داخلی، پاسخگوی نیازهای طرح نیست.

وی حضور بنگاه های اقتصادی بزرگ، فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای اجتماعی را از دیگر جنبه های این طرح خواند و گفت: کاری با این گستردگی و تنوع باید در عین سرعت با درستی و سلامت همراه باشد.

وی بر لزوم استفاده از مشاور پیشبرد ابعاد طرح، همراه با ستاد راهبردی تاکید کرد و افزود: باید در صدور مجوزها، هماهنگ کردن مجموعه مشاورین در داخل و خارج از کشور، مکان یابی و تملک زمین، توافق با مراکز علمی طرف قرارداد و تامین منابع به نتیجه برسیم.

محمدی زاده یادآور شد: هنر آن است که طراحی و اجرای همزمان در عین حال همه جانبه و پا به پای هم پیش رود.

وی بر لزوم ایجاد دبیرخانه و برگزاری جلسات ستاد راهبردی به صورت مداوم تاکید کرد و از تمامی دستگاه های مربوط خواست تا همکاری لازم را برای صدور مجوزها و تسهیل اجرای پروژه به عمل آوردند.

همچنین معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تشکیل کارگروه مرتبط با کریدور علم و فناوری شرق کشور و دریافت گزارشهایی از کریدورهای مشابه اجرا شده در دیگر کشورها و استانهای کشور بیان داشت: دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح توجیه شده اند و وظایف هر یک برای تامین نیازهای کریدور مشخص شده است.

عبدالملکی از تعیین زمینی برای کریدور در گلبهار خبر داد و ادامه داد: در شرکت مخابرات و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان، پیگیریهایی انجام شده و تا پایان فروردین سال آینده کار دریافت مجوز و گرفتن امتیازات اجرایی لازم به اتمام می رسد و از دی ماه سال آینده نیز عملیات اجرایی آن اغاز می شود.

طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور طی تفاهمنامه ای بین شرکت شهرکهای صنعتی استان و یک شرکت مالزیایی اجرا خواهد شد.