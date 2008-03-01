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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۲

استاندار خراسان رضوی:

اجرای طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور ضروری است

اجرای طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور ضروری است

مشهد - خبرگزاری مهر: محمدجواد محمدی زاده ضمن تاکید بر اجرای طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور گفت: ایجاد این کریدور موجب توسعه دانایی محوری در استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی، پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه ستاد راهبردی کریدور علم و فناوری شرق کشور با اشاره به تلاش دو ساله در راستای ساماندهی طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور، افزود: طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور دارای جنبه های مختلفی از جمله فناوری و بحث تکنولوژی است که در برخی زمینه ها توانمندیهای داخلی، پاسخگوی نیازهای طرح نیست.

وی حضور بنگاه های اقتصادی بزرگ، فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای اجتماعی را از دیگر جنبه های این طرح خواند و گفت: کاری با این گستردگی و تنوع باید در عین سرعت با درستی و سلامت همراه باشد.

وی بر لزوم استفاده از مشاور پیشبرد ابعاد طرح، همراه با ستاد راهبردی تاکید کرد و افزود: باید در صدور مجوزها، هماهنگ کردن مجموعه مشاورین در داخل و خارج از کشور، مکان یابی و تملک زمین، توافق با مراکز علمی طرف قرارداد و تامین منابع به نتیجه برسیم.

محمدی زاده یادآور شد: هنر آن است که طراحی و اجرای همزمان در عین حال همه جانبه و پا به پای هم پیش رود. 

وی بر لزوم ایجاد دبیرخانه و برگزاری جلسات ستاد راهبردی به صورت مداوم تاکید کرد و از تمامی دستگاه های مربوط خواست تا همکاری لازم را برای صدور مجوزها و تسهیل اجرای پروژه به عمل آوردند.

همچنین معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تشکیل کارگروه مرتبط با کریدور علم و فناوری شرق کشور و دریافت گزارشهایی از کریدورهای مشابه اجرا شده در دیگر کشورها و استانهای کشور بیان داشت: دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح توجیه شده اند و وظایف هر یک برای تامین نیازهای کریدور مشخص شده است.

عبدالملکی از تعیین زمینی برای کریدور در گلبهار خبر داد و ادامه داد: در شرکت مخابرات و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان، پیگیریهایی انجام شده و تا پایان فروردین سال آینده کار دریافت مجوز و گرفتن امتیازات اجرایی لازم به اتمام می رسد و از دی ماه سال آینده نیز عملیات اجرایی آن اغاز می شود.

طرح کریدور علم و فناوری شرق کشور طی تفاهمنامه ای بین شرکت شهرکهای صنعتی استان و یک شرکت مالزیایی اجرا خواهد شد. 

کد مطلب 647646

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