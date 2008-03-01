دوره آموزشی مدیران کانونهای مساجد هشت استان کشور در اراک برگزار شد

محمدرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این دوره آموزشی با حضور 60 نفر از مسئولان کانونهای فرهنگی، هنری استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ‌اردبیل، کردستان، کرمانشان،‌ ایلام، ‌همدان و مرکزی در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: ستاد عالی مساجد با هدف تغییر نگرش و توجه به موضوع کیفیت در عملکرد و فعالیتهای کانونهای فرهنگی، هنری مساجد اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران مسئول کانونها کرده است.

جعفری با اشاره به اینکه این برنامه طی دو روز گذشته برگزار شد، بیان داشت: این دوره با هدف مهندسی مجدد عملکرد مدیران کانونهای فرهنگی، هنری مساجد کشور برگزار شد.

وی تغییر نگرش در افراد را مستلزم آموزش دانست و افزود:‌ تاکنون فعالیتهای فرهنگی انجام شده مساجد در راستای جذب قشر تحصیل کرده جامعه تاثیر چندانی نداشته است.

این مسئول ادامه داد: مسئولان فرهنگی مساجد باید اکثر برنامه های خود را معطوف به جذب هر چه بیشتر جوانان کنند و این قشر اثر گذار را با فرهنگ مسجد آشنا کنند.