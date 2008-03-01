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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۱

همایش استانی اخلاق انتخابات در سنندج آغاز شد

سنندج - خبرگزاری مهر: همایش یک روزه اخلاق انتخابات در سنندج آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس ستاد انتخابات مجلس هشتم در استان کردستان، صبح امروز در حاشیه مراسم آغازبه کار این همایش، اظهار داشت: این همایش در جهت آگاه سازی کاندیداها و تشریح منشور اخلاقی انتخابات برگزار می شود.

ایرج حسن زاده ادامه داد: در این همایش یک روزه که با حضور مدیرکل سیاسی وزارت کشور برگزار می شود، قرار است کاندیداها سئوالات و ابهامات خود در مورد شیوه نامه تبلیغات انتخابات مجلس هشتم را در یک جلسه پرسش و پاسخ مطرح نمایند.

وی تصریح کرد: همچنین در این همایش بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مورد رعایت اخلاق در انتخابات برای همه کاندیداها و دیگر افراد به صورت کامل تشریح خواهد شد.

در این همایش مدیر کل سیاسی وزارت کشور، روسای هیئت های نظارت و بازرسی انتخابات استان و شهرستانها، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و تمامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده استان کردستان حضور دارند.

کد مطلب 647651

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