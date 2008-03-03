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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰

زندگی نامه چنگیزخان مغول به چاپ دوم رسید

زندگی نامه چنگیزخان مغول به چاپ دوم رسید

کتاب "گرگ مغول" نوشته اُمریک، روایتی است داستانی از زندگی بنیانگذار بزرگترین امپراتوری جهان چنگیزخان مغول که با ترجمه ناهید فروغان و توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش ابتدایی این کتاب آمده است:

"نامم بوئورچو است  استخوان هایم فرتوت شده اند واپسین جرقه های زندگی در من شعله می کشد بر پاهای فرسوده ام به کندی می چرخم و از نگریستن به این دریای علف که در باد می رقصد و در هم می پیچد از نگریستن به مغولستان سیراب می شوم گرداگردم باد بر سنگ ها سیلی می زند و درختان را خم می کند همه چیز همان طوری است که باید باشد دیگر می توانم بیارامم"

راوی این رمان اول شخص است که زندگی چنگیزخان را از زبان خودش روایت می کند؛ او در ابتدای داستان، تنها نوزادی است که با انگشتان کوچکش از پستان مادیان - و نه مادرش - شیر می مکد و در پایان به گفته نویسنده "وقتی همه چیز منظم است آدمی به سرعت می میرد و بعد زمان به دلخواهش جریان می یابد". 

کتاب گرگ مغول 57 فصل دارد که در هر فصل یکی از دوره های زندگی شخصی چنگیزخان روایت شده است.

چاپ دوم این کتاب 525 صفحه ای در 1500 نسخه و با بهای 7500 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 647652

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