مشهد برای میزبانی زائران و مسافران بارگاه مطهر رضوی آماده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل مکرمی فر، ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی اظهار داشت: ستاد تسهیلات نوروزی در خراسان رضوی به منظور ارائه خدمات و امکانات لازم برای زائرین و مسافرین مشهد مقدس در ایام نوروز کار خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه مهمترین بعد فعالیت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، بعد نظارتی این سازمان است، افزود: یک هزار و 600 بازدید از واحدها و تاسیسات اقامتی برای رفع مشکلات این قسمت صورت خواهد پذیرفت.

مکرمی فر با بیان اینکه دوره های توجیهی برای ناظرین صورت گرفته است، بیان داشت: واحدهای اقامتی در سطح استان شامل زائر سراها، دفاتر خدمات مسافرتی، واحدهای پذیرایی، میان راهی و ییلاقی است.

وی یادآور شد: 9 دفتر پایگاه اطلاع رسانی در خراسان رضوی وجود دارد که کار اطلاع رسانی به مسافرین را انجام خواهند داد.

مکرمی فر از ایجاد واحد آمار و نظرسنجی در ستاد تسهیلات نوروزی استان خبر داد و یادآور شد: این واحد، آمار روزانه ورود و خروج مسافرین به مشهد مقدس را ارائه می دهد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی عنوان کرد: یک هزار و 700 منزل شخصی و استیجاری با بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی وجود دارد که ستادی به منظور ساماندهی این مناطق و واحدها در سازمان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: تمامی موزه ها و بناهای تاریخی در طول ایام نوروز نیز برای بازدید زائران و مسافران دایر خواهد بود.

این مسئول همچنین ارائه سفر کارت ملی برای مسافران را یکی از اقدامات تحسین برانگیز دولت نهم دانست و عنوان کرد: تاکنون دو میلیون سفر کارت ملی در سطح کشور صادر شده و دستگاه های POS در واحدهای اقامتی قبل از سال جدید نصب خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: مسافران با استفاده از این کارتها می توانند از تخفیفات ویژه بهره مند شوند.