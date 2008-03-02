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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

صادرات استان مرکزی به 158 میلیون دلار رسید

صادرات استان مرکزی به 158 میلیون دلار رسید

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر گمرکات استان مرکزی گفت: ارزش صادارت استان مرکزی از ابتدای سال تاکنون به بیش از 158 میلیون دلار رسید که این رقم نشانگر 18 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

سیدمهدی میراشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، ارزش ریالی صادرات استان را یک هزار و ‪ ۴۷۷‬میلیارد ریال خواند و افزود: در این مدت با تنظیم سه هزار و ‪ ۸۶۴‬اظهارنامه، ‪ ۲۱۶‬میلیون و ‪ ۳۷۵‬کیلوگرم انواع محصولات به ‪ ۲۲‬کشور جهان ارسال شده ‌است.

وی محصولات صادر شده را شامل قطعات ماشین آلات کشاورزی، شیشه و آینه جام، مواد پتروشیمی پروفیل و لوله گالوانیزه، نفت سفید، قیر نفت، ورق آلومینیم، کل قطعات دکل، فرش و گلیم و واگن قطار عنوان کرد: در این مدت بر اساس تنظیم ۱۸۳‬فقره اظهارنامه، هفت میلیون و ‪ ۳۰۱‬کیلو گرم انواع کالای صنعتی به ارزش ‪ ۲۴۴‬میلیارد ریال و ‪ ۲۶‬میلیون دلار از ‪۲۱‬ کشور جهان به استان وارد شده است.

میراشرفی، اغلب کالاهای وارد شده به استان را شامل ماشین ‌آلات و قطعات صنعتی، پاکت شیر و مواد اولیه تولیدی عنوان و خاطرنشان کرد: امسال ‪ ۷۳۳‬بسته امانی به وزن یک هزار و ‪ ۹۷۴‬کیلوگرم و ارزش بیش از ‪ ۴۳۲‬میلیون ریال و ‪ ۴۵‬هزار دلار شامل پوشاک، مواد خوراکی و لوازم پزشکی از اروپا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکا به استان وارد شده است.

وی یادآور شد: در این مدت همچنین ‪ ۳۸۸‬بسته‌ امانی به وزن یک هزار و ‪ ۷۴۹‬کیلوگرم و ارزش ‪ ۱۹۲‬میلیون ریال و ‪ ۲۰‬هزار دلار شامل مواد خوراکی، صنایع دستی و پوشاک به سایر کشورهای جهان فرستاده شده است.

میراشرفی، درآمد وصولی گمرکات استان را طی امسال 14 میلیارد و ‪۵۲۵‬ میلیون ریال اعلام کرد.

کد مطلب 647666

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