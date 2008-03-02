صادرات استان مرکزی به 158 میلیون دلار رسید

سیدمهدی میراشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، ارزش ریالی صادرات استان را یک هزار و ۴۷۷میلیارد ریال خواند و افزود: در این مدت با تنظیم سه هزار و ۸۶۴اظهارنامه، ۲۱۶میلیون و ۳۷۵کیلوگرم انواع محصولات به ۲۲کشور جهان ارسال شده است.
وی محصولات صادر شده را شامل قطعات ماشین آلات کشاورزی، شیشه و آینه جام، مواد پتروشیمی پروفیل و لوله گالوانیزه، نفت سفید، قیر نفت، ورق آلومینیم، کل قطعات دکل، فرش و گلیم و واگن قطار عنوان کرد: در این مدت بر اساس تنظیم ۱۸۳فقره اظهارنامه، هفت میلیون و ۳۰۱کیلو گرم انواع کالای صنعتی به ارزش ۲۴۴میلیارد ریال و ۲۶میلیون دلار از ۲۱ کشور جهان به استان وارد شده است.
میراشرفی، اغلب کالاهای وارد شده به استان را شامل ماشین آلات و قطعات صنعتی، پاکت شیر و مواد اولیه تولیدی عنوان و خاطرنشان کرد: امسال ۷۳۳بسته امانی به وزن یک هزار و ۹۷۴کیلوگرم و ارزش بیش از ۴۳۲میلیون ریال و ۴۵هزار دلار شامل پوشاک، مواد خوراکی و لوازم پزشکی از اروپا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکا به استان وارد شده است.
وی یادآور شد: در این مدت همچنین ۳۸۸بسته امانی به وزن یک هزار و ۷۴۹کیلوگرم و ارزش ۱۹۲میلیون ریال و ۲۰هزار دلار شامل مواد خوراکی، صنایع دستی و پوشاک به سایر کشورهای جهان فرستاده شده است.
میراشرفی، درآمد وصولی گمرکات استان را طی امسال 14 میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال اعلام کرد.
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