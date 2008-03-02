صادرات استان مرکزی به 158 میلیون دلار رسید

سیدمهدی میراشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، ارزش ریالی صادرات استان را یک هزار و ‪ ۴۷۷‬میلیارد ریال خواند و افزود: در این مدت با تنظیم سه هزار و ‪ ۸۶۴‬اظهارنامه، ‪ ۲۱۶‬میلیون و ‪ ۳۷۵‬کیلوگرم انواع محصولات به ‪ ۲۲‬کشور جهان ارسال شده ‌است.

وی محصولات صادر شده را شامل قطعات ماشین آلات کشاورزی، شیشه و آینه جام، مواد پتروشیمی پروفیل و لوله گالوانیزه، نفت سفید، قیر نفت، ورق آلومینیم، کل قطعات دکل، فرش و گلیم و واگن قطار عنوان کرد: در این مدت بر اساس تنظیم ۱۸۳‬فقره اظهارنامه، هفت میلیون و ‪ ۳۰۱‬کیلو گرم انواع کالای صنعتی به ارزش ‪ ۲۴۴‬میلیارد ریال و ‪ ۲۶‬میلیون دلار از ‪۲۱‬ کشور جهان به استان وارد شده است.

میراشرفی، اغلب کالاهای وارد شده به استان را شامل ماشین ‌آلات و قطعات صنعتی، پاکت شیر و مواد اولیه تولیدی عنوان و خاطرنشان کرد: امسال ‪ ۷۳۳‬بسته امانی به وزن یک هزار و ‪ ۹۷۴‬کیلوگرم و ارزش بیش از ‪ ۴۳۲‬میلیون ریال و ‪ ۴۵‬هزار دلار شامل پوشاک، مواد خوراکی و لوازم پزشکی از اروپا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکا به استان وارد شده است.

وی یادآور شد: در این مدت همچنین ‪ ۳۸۸‬بسته‌ امانی به وزن یک هزار و ‪ ۷۴۹‬کیلوگرم و ارزش ‪ ۱۹۲‬میلیون ریال و ‪ ۲۰‬هزار دلار شامل مواد خوراکی، صنایع دستی و پوشاک به سایر کشورهای جهان فرستاده شده است.

میراشرفی، درآمد وصولی گمرکات استان را طی امسال 14 میلیارد و ‪۵۲۵‬ میلیون ریال اعلام کرد.