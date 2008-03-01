رد طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی/ تأیید اصلاح قانون ثبت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به "طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی" گفت: این طرح در یکی دو نوبت بین مجلس و شورای نگهبان در آمد و شد بود و سپس با تصویب نمایندگان مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما علی رغم اصلاحات به عمل آمده اعضای شورای نگهبان اشکال بندهای 3 و 4 این طرح را به قوت خود باقی دانستند.

وی افزود: وظایف شوراهای عالی در امور تقنینی مغایر اصل 85 و وکالت به این شوراها در امور اجرایی نیز مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد. همچنین این طرح به علت داشتن بار مالی مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

معاون اجرایی شورای نگهبان همچنی با اشاره به "لایحه توسعه و حمایت از صنایع دریایی" گفت: این لایحه پیش از این با اشکال شورای نگهبان مواجه شده بود و این بار مجلس این لایحه را با انجام اصلاحاتی به شورای نگهبان ارسال کرد اما اشکال قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است به طوری که تبصره ماده 5 این لایحه به دلیل اضافه شدن هزینه ها و کاهش درآمد عمومی دولت مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین به "طرح افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور" اشاره کرد و گفت: این مصوبه یک مورد ابهام داشت که رفع شد اما ایراد اصول 52 و 75 شورای نگهبان نسبت به این طرح کماکان به قوت خود باقی است، زیرا استفاده از ذخیره ارزی در این مصوبه مجاز شناخته شده است.

کدخدایی همچنین با اشاره به "طرح اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن" و نیز "اساسنامه سازمان صنایع هوایی قدس" گفت: این طرح و اساسنامه پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.