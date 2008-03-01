طرح نظارت ویژه نوروز در سطح استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد ابراهیم صداقت، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه این طرح، ویژه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در ایام نوروز است، افزود: در طرح نظارت نوروزی بازرسان سازمان از صبح امروز در دو بخش صبح و بعد از ظهر به بازرسی واحدهای صنفی می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: پوشاک، کیف و کفش، خشکبار، میوه و تره بار، پایانه های مسافربری، واحدهای پذیرایی و اقامتی از جمله سالنهای غذاخوری درون و برون شهری و پیتزا و ساندویچ فروشی ها از جمله موارد بازرسی سازمان است.

رئیس اداره بازرسی سازمان بازرگانی استان فارس از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در نمایشگاه شهرک گلستان خبر داد و افزود: در این نمایشگاه که از 19 تا 27 اسفند ماه جاری برگزار می شود، 400 غرفه از کالاهای مورد نیاز ایام نوروز در معرض فروش قرار خواهد گرفت.

صداقت خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه نیز بازرسان در نوبتهای مختلف شبانه روز به بازرسی غرفه ها می پردازند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت چندین دفتر بازرسی در محدوده چهار راه سینما سعدی، خیابان قصردشت، پارامونت و پاساژ ایران زمین مستقر خواهد شد گفت: شهروندان می توانند در صورت مشاهده موارد تخلف به این دفاتر مراجعه کنند.

رئیس اداره بازرسی سازمان بازرگانی استان فارس با اشاره به ممنوعیت حراج و فروش فوق العاده ها ازسوی واحد های صنفی یادآور شد: به استناد ماده 84 قانون نظام صنفی حراجها باید با مجوز از اتحادیه باشد در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

صداقت درج قیمت بر روی کالاها را ضروری دانست و تصریح کرد: در تمام شرایط باید واحدهای صنفی بر روی کالاهای خود قیمت را درج کرده و توجیهاتی مانند تغییر ویترین، جابجایی اجناس و... به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

وی عنوان کرد: در خصوص میوه شب عید نیز به محض توزیع این میوه ها در بازار، بازرسان کنترل مستقیم بر عرضه میوه ها را اعمال خواهند کرد.

رئیس اداره بازرسی سازمان بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح آمار بازرسی های صورت گرفته طی مدت اخیر بیان داشت: طی 10 ماهه اخیر در سطح استان 93 هزار و 542 مورد بازرسی صورت گرفته که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 64 هزار و 824 فقره بوده است.

صداقت با بیان اینکه در طول 10 ماهه امسال با توجه به آمار می توان گفت هر واحد صنفی شیراز حدود یک بار بازرسی شده اظهار داشت: طی بازرسی های امسال، هشت هزار و 32 واحد متخلف شناسایی شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته شش هزار و 397 واحد متخلف شناسایی شده بود که البته این موضوع حاکی از افزایش میزان بازرسی ها در سطح استان و شهرستان شیراز است.

وی از افزایش تمایل مردم برای ارائه گزارش واحدهای متخلف خبر داد و عنوان کرد: در 10 ماهه سال 85 حدود پنج هزار و 441 مورد تماس مردمی صورت گرفته که این رقم در سال جاری به 9 هزار و 671 فقره افزایش یافته است.

این مسئول ادامه داد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده موارد تخلف از سوی هر واحد صنفی مراتب را به تلفن 124 اعلام کرده و در کوتاه ترین مدت نیز رسیدگی می شود.