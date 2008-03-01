سایت اطلاع رسانی انجمن نویسندگان کرج راه اندازی شد

به گزراش خبرنگار مهر در کرج، این سایت توسط انجمن نویسندگان کرج زیر نظر واحد شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان راه اندازی شده است.

این اقدام با هدف توسعه فعالیتهای انجمن نویسندگان کرج، ایجاد فضایی برای انعکاس آثار و اخبار مرتبط با فعالیتهای اعضا و جلسات انجمن و ایجاد پلی میان علاقمندان به ادبیات داستانی و فعالیتهای اعضای کانون انجام گرفته است.

علاقمندان می توانند جهت استفاده از مطالب و اخبار این سایت به آدرس www.kawac.ir مراجعه کنند.

انجمن نویسندگان کرج در تابستان سال جاری با هدف ایجاد بستری مناسب جهت رشد و فعالیت استعدادهای موجود در ادبیات داستانی کرج راه اندازی شده است.