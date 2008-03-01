اشتراک حداقل 16 نامزد ائتلاف فراگیر با جبهه متحد/ تعیین 204 نامزد استانی

علی دورانی دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: 8 نفر از نامزدهای لیست 20 نفره این ائتلاف که تاکنون مشخص شده با لیست جبهه متحد اشتراک دارد و از 10 نامزد باقی مانده لیست نیز 8 تن دیگر جزء فهرست جبهه متحد اصولگرایانند.

وی افزود: لیست نهایی و 30 نفره ائتلاف فراگیر اصولگرایان در تهران ظرف سه روز آینده تا روز سه شنبه اعلام خواهد شد.

دورانی تصریح کرد: در صورتی که جبهه متحد اصولگرایان بر موضع قبلی خود مبنی بر عدم قرار گرفتن نام کاندیداهای خود در سایر لیست ها پافشاری نکند و نامزدها نیز از ورود به لیست ائتلاف فراگیر اکراهی نادشته باشند، شاهد کمترین رقابت بین گروه های اصولگرا خواهیم بود.

وی از جبهه متحد اصولگرایان درخواست کرد تا با توجه به انصراف برخی از نامزدهای این جبهه، نسبت به فراگیر و جامع تر کردن لیست انتخاباتی خود در تهران اقدام نماید.

دبیرکل آبادگران جهادی موضوع جلسه امروز ائتلاف فراگیر اصولگرایان را بررسی تاکتیک های انتخاباتی و نحوه ورود و مهندسی افکار عمومی خواند و ادامه داد: بر خلاف برخی شایعات و بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته، تشکیل ائتلاف فراگیر اصولگرایان و حضور جدی این ائتلاف در عرصه رقابت های انتخاباتی نه تنها باعث اغتشاش افکار عمومی و شکست آراء اصولگرایان نخواهد شد، بلکه باعث ورود تعداد بیشتری از نامزدهای اصولگرا به مجلس می شود.

وی با اشاره به قطعی شدن 204 نامزد ائتلاف فراگیر اصولگرایان برای رقابت در سایر حوزه های انتخابیه کشور، خاطرنشان کرد: با احتساب تهران، هم اکنون نامزدهای ائتلاف فراگیر برای رقابت بر سر 224 کرسی مجلس تعیین شده و درخصوص تعداد اندکی از نامزدهای باقی مانده ظرف 2 الی 3 روز آینده تصمیم گیری خواهد شد.