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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

اعتراض نمادین رئیس سازمان اطلاعات مصر به رژیم صهیونیستی

اعتراض نمادین رئیس سازمان اطلاعات مصر به رژیم صهیونیستی

رئیس سازمان اطلاعات مصر در واکنش به اوضاع بحرانی نوار غزه به سبب تداوم محاصره آن از سوی رژیم صهیونیستی، سفر خود به مناطق اشغالی 1948را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط،"عمر سلیمان" که قرار بود سه شنبه این هفته به سرزمینهای اشغالی سفر و با مقامهای اسرائیلی دیدارکند، در واکنش به اوضاع بغرنج نوارغزه که قاهره آن را پاسخی منفی از سوی تل آویو به ابتکار عمل مصر برای برقراری آرامش در این منطقه می داند، سفر خود را لغو کرد.

منابع آگاه سیاسی درادامه خاطرنشان کرد: سلیمان درنظر داشت طرحی را با هدف آتش بس بین اسرائیل و جنبش حماس و دیگر گروه های فلسطینی ارائه دهد که به موجب آن توافقنامه ای مبنی بر بازگشایی گذرگاه رفح و اداره آن از سوی نیروهای آمریکایی و اروپایی با هماهنگی مصر و حماس به امضا برسد.

همچنین قرار بود براساس این توافقنامه، مذاکرات مبادله اسرا میان حماس و اسرائیل انجام شود و درنتیجه آن "گلعاد شالیت" نظامی صهیونیست به اسارت درآمده توسط گروه های مقاومت و نزدیک به هزار اسیر عربی و فلسطینی آزاد شوند.

این درحالی است که روزنامه الوطن عربستان خبر داد، کاندولیزا رایس وزیرامورخارجه آمریکا سه شنبه آتی برای دیدار با مسئولان مصری وارد قاهره می شود. 

کد مطلب 647698

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