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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۳

دو هزار تن میوه در استان کرمان ذخیره سازی شده است

دو هزار تن میوه در استان کرمان ذخیره سازی شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان کرمان از ذخیره سازی دو هزار تن میوه برای تامین میوه ایام نوروز در استان کرمان خبر داد.

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقدار میوه به منظور تامین نیاز مردم استان کرمان و جلوگیری از سوء استفاده کنندگان و تعدیل قیمت میوه و تره بار در کرمان انبار شده که به زودی وارد بازار می شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل سرمای شدید سال جاری، برخی از محصولات باغی از جمله مرکبات سرمازده شده اند که توسط بعضی از افراد و به صورت پراکنده در سطح شهر به صورت غیر قانونی در معرض فروش قرار گرفته اند.

قاسم نزاد گفت: با عقد قرار داد با سازمان تعاون روستایی استان کرمان، میوه مورد نیاز استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز توسط محصول باغات استان کرمان در ایام نوروز تامین و در دسترس مردم این استانها قرار می گیرد.

وی یادآور شد: برای کنترل قیمت اجناس مورد تقاضای مردم، 140 بازرس رسمی اداره بازرگانی استان کرمان و 30 بازرس افتخاری این مجموعه به همراه 70 بازرس اتحادیه های استان کرمان کار نظارت بر قیمت فروش اقلام مورد نیاز مردم را انجام می دهند.

کد مطلب 647704

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