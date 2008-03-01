دو هزار تن میوه در استان کرمان ذخیره سازی شده است

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقدار میوه به منظور تامین نیاز مردم استان کرمان و جلوگیری از سوء استفاده کنندگان و تعدیل قیمت میوه و تره بار در کرمان انبار شده که به زودی وارد بازار می شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل سرمای شدید سال جاری، برخی از محصولات باغی از جمله مرکبات سرمازده شده اند که توسط بعضی از افراد و به صورت پراکنده در سطح شهر به صورت غیر قانونی در معرض فروش قرار گرفته اند.

قاسم نزاد گفت: با عقد قرار داد با سازمان تعاون روستایی استان کرمان، میوه مورد نیاز استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز توسط محصول باغات استان کرمان در ایام نوروز تامین و در دسترس مردم این استانها قرار می گیرد.

وی یادآور شد: برای کنترل قیمت اجناس مورد تقاضای مردم، 140 بازرس رسمی اداره بازرگانی استان کرمان و 30 بازرس افتخاری این مجموعه به همراه 70 بازرس اتحادیه های استان کرمان کار نظارت بر قیمت فروش اقلام مورد نیاز مردم را انجام می دهند.