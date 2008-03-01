تمرینات اردونشینان در حال پیگیری است / رضازاده به اوج بازمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده پس از بازدید از اردوی آماده سازی سطح دریای تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان کشورمان گفت: طبق برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی، اردونشینان رده سنی بزرگسالان باید پیش از اعزام به رقابت های آسیایی ژاپن یک مرحله اردوی سطح دریا را پشت سر می گذاشتند که جزیره کیش برای برپایی این مرحله از اردو پیشنهاد و مهیا شد.

وی ادامه داد: کیش در حال حاضر بهترین موقعیت آب و هوایی را در کشور دارد که در کنار امکاناتی بی نظیر همانند سالن تمرین مجهز، محل اسکان مناسب و تغذیه مطلوب، یک اردوی کامل و ایده آل را رقم زده است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان در خصوص وضعیت آمادگی اردونشینان تصریح کرد: نفرات اعزامی به این مرحله از اردو با جدیت و نظمی خاص پیگیر تمرینات خود هستند و هماهنگی کاملا مناسبی با سرمربی و دو مربی چینی خود دارند. مطمئن باشید جدیت و انگیزه ای که در اردونشینان مشاهده می شود به موفقیت هایی بزرگ در میادین بین المللی پیش رو خواهد انجامید.

وی به تمرینات سنگین قوی ترین مرد جهان اشاره کرد و افزود: حسین رضازاده بعد از پشت سر گذاشتن آسیب دیدگی نه چندان جدی زانو هم اکنون تمرینات سنگین و فشرده ای را پشت سر می گذارد و روز به روز به شرایط ایده آل و آرمانی خود نزدیک و نزدیک تر می شود.

افشارزاده یادآور شد: بخوبی تمرینات پیش از المپیک سیدنی و آتن وی را به یاد دارم و در این خصوص باید اعلام کنم نه تنها انگیزه و جدیت او کمتر از گذشته نشده بلکه با انگیزه ای به مراتب بیشتر از دو المپیک قبلی تمرین می کند. خود او بهتر از همه می داند که در چه موقعیتی قرار دارد و به امید خدا با کسب سومین مدال المپیک به چه رکورد و موقعیتی دست خواهد یافت.

وی در ادامه افزود:حمایت از رضازاده و رشته مدال آور وزنه برداری که از گذشته تا حال جزو افتخارآفرین ترین رشته ها بوده وظیفه ای ملی است و همه اعم از دست اندرکاران فدراسیون، کادر فنی ، سازمان ، کمیته ملی المپیک و تمامی نهادها باید دست به دست هم بدهند تا زمینه خلق حماسه ای بزرگ در پکن مهیا شود.

افشارزاده در پایان گفت: به موفقیت تیم های ملی وزنه برداری در 3 میدان مهم پیش رو، آسیایی بزرگسالان در ژاپن، قهرمانی جوانان جهان در کلمبیا و در نهایت بازی های المپیک 2008 بسیار امیدوارم و قول می دهم اگر حمایتی ویژه از فدراسیون وزنه برداری صورت گیرد نتایجی بی نظیر و بهتر از سال های قبل را به دست خواهیم آورد. پتانسیل این رشته در ایران بسیار بالاست که با مدیریت و برنامه ریزی توانسته ایم داشته ها و توانایی ها را تحت کنترل در آوریم .