طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک منابع مالی مشخصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر مجید رمضانی، پیش از ظهر امروز در همایش یک روزه چشم انداز و چالشهای محیطی استان مرکزی اظهار داشت: شهر اراک از مشکلات متعدد محیطی نظیر آلودگی صوتی و منابع آب، هوا و خاک رنج می‌برد و تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوب ضروری است.

وی یکی از راه های رسیدن به وضعیت مطلوب را اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک عنوان کرد و ادامه داد: به منظور ساماندهی و مدیت مناسب پسماندهای استان، امسال چند دستگاه امحای زباله خریداری شده و باید با همکاری دستگاه های ذیربط در جهت بهبود این بخش گام برداشت.

رمضانی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی، امکانات و منابع مالی، کارنامه بهداشت محیط استان قابل قبول است و نقش به سزایی را در حفظ و ارتقای سلامتی منطقه داشتند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی نیز در این همایش یادآور شد: با همکاری موثر بهداشت محیط استان طی پنج سال اخیر صدور کارت بهداشتی برای صنوف به ‪ ۸۱‬درصد رسیده است.

دکتر بابک عشرتی افزود: وضعیت بیمارستانها با همکاری موثر بهداشت محیط در زمینه آب آشامیدنی به 100 درصد رسیده و در بخش فاضلاب و زباله به ‪ ۹۴‬درصد رسیدیم که باید تلاش مضاعفی برای 100 درصد شدن آن آغاز شود.

وی، اجرای ‪ ۹۸‬درصدی حذف جوش شیرین را از پخت نان در استان با همکاری بهداشت محیط یک‌ موفقیت دانست و گفت: همزمان با این حذف، افزایش اسیدفولیک و آهن برای جبران کم خونی فقر آن با همکاری کارشناسان تغذیه در دست انجام است.

رئیس مرکز بهداشت اراک نیز در این همایش عنوان کرد: بیش از 50 سال است که بهداشت محیط در ایران تاسیس شده و نقش به سزایی در مهار مشکلات بهداشتی و ارتقای نظام سلامت داشته است.

علی علیمحمدی افزود: شهر اراک با معضلات حاد آلودگی هوا و منابع آبی مواجه است که باید راهبردهای اجرایی موثری توسط کارشناسان بهداشت محیط با همکاری دستگاه های دیگر ترسیم شود.

وی فرهنگسازی در رعایت موازین بهداشتی و جلب مشارکت مردمی در ارتقای بهداشت محیط و در نتیجه سلامت عمومی جامعه را ضروری دانست.

در کارگروه های تخصصی ‌این همایش یک روزه، مباحثی در زمینه محیط زیست، مسکن و توسعه شهری، مدیریت بازیافت در توسعه پایدار استان، موریانه، پسماند روستایی، کیفیت بخشی آب آشامیدنی، دستگاه های تصفیه آب و مدیریت بر عرضه مواد غذایی و بهداشت بیمارستانی مطرح شد.