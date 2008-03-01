طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک منابع مالی مشخصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر مجید رمضانی، پیش از ظهر امروز در همایش یک روزه چشم انداز و چالشهای محیطی استان مرکزی اظهار داشت: شهر اراک از مشکلات متعدد محیطی نظیر آلودگی صوتی و منابع آب، هوا و خاک رنج میبرد و تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوب ضروری است.
وی یکی از راه های رسیدن به وضعیت مطلوب را اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک عنوان کرد و ادامه داد: به منظور ساماندهی و مدیت مناسب پسماندهای استان، امسال چند دستگاه امحای زباله خریداری شده و باید با همکاری دستگاه های ذیربط در جهت بهبود این بخش گام برداشت.
رمضانی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی، امکانات و منابع مالی، کارنامه بهداشت محیط استان قابل قبول است و نقش به سزایی را در حفظ و ارتقای سلامتی منطقه داشتند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی نیز در این همایش یادآور شد: با همکاری موثر بهداشت محیط استان طی پنج سال اخیر صدور کارت بهداشتی برای صنوف به ۸۱درصد رسیده است.
دکتر بابک عشرتی افزود: وضعیت بیمارستانها با همکاری موثر بهداشت محیط در زمینه آب آشامیدنی به 100 درصد رسیده و در بخش فاضلاب و زباله به ۹۴درصد رسیدیم که باید تلاش مضاعفی برای 100 درصد شدن آن آغاز شود.
وی، اجرای ۹۸درصدی حذف جوش شیرین را از پخت نان در استان با همکاری بهداشت محیط یک موفقیت دانست و گفت: همزمان با این حذف، افزایش اسیدفولیک و آهن برای جبران کم خونی فقر آن با همکاری کارشناسان تغذیه در دست انجام است.
رئیس مرکز بهداشت اراک نیز در این همایش عنوان کرد: بیش از 50 سال است که بهداشت محیط در ایران تاسیس شده و نقش به سزایی در مهار مشکلات بهداشتی و ارتقای نظام سلامت داشته است.
علی علیمحمدی افزود: شهر اراک با معضلات حاد آلودگی هوا و منابع آبی مواجه است که باید راهبردهای اجرایی موثری توسط کارشناسان بهداشت محیط با همکاری دستگاه های دیگر ترسیم شود.
وی فرهنگسازی در رعایت موازین بهداشتی و جلب مشارکت مردمی در ارتقای بهداشت محیط و در نتیجه سلامت عمومی جامعه را ضروری دانست.
در کارگروه های تخصصی این همایش یک روزه، مباحثی در زمینه محیط زیست، مسکن و توسعه شهری، مدیریت بازیافت در توسعه پایدار استان، موریانه، پسماند روستایی، کیفیت بخشی آب آشامیدنی، دستگاه های تصفیه آب و مدیریت بر عرضه مواد غذایی و بهداشت بیمارستانی مطرح شد.
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