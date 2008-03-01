آمادگی آموزش و پرورش برای همکاری با انجمن های غیر دولتی کودکان استثنایی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مسئولان انجمن های غیر دولتی مرتبط با کودکان استثنایی در دیدار با رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، افزایش تعامل با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور را خواستار شدند.

در این دیدار راهکارهای گسترش فعالیت انجمن ها و ان جی او ها و افزایش تعامل سازمان ها و نهادهای غیر دولتی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی بررسی شد.

تبیین جایگاه انجمن ها و ان جی او ها در تغییر تفکرات غلط جامعه درمقوله افراد معلول، نهادینه کردن فعالیت های اجتماعی و حقوقی انجمن ها و تشکلها ، ایجاد فضای مناسب برای طرح دیدگاه ها، استفاده ازکارشناسان و متخصصان برجسته در برنامه های تخصصی سازمان آموزش و پرورش استثنایی همچنین تلاش برای انتقال حساسیت و توجه به حقوق معلولین به سطح عمومی جامعه و افزایش نقش کلیدی انجمن ها و تشکلهای غیر دولتی ، برای احقاق حقوق معلولین در برنامه های خرد و کلان ملی از نکاتی بود که مسئولین نهادهای غیر دولتی مرتبط با امور معلولین در این نشست بر آن تاکید کردند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با ابراز خرسندی از این نشست و استقبال از پیشنهادات مطرح شده، گفت: با تداوم این جلسات می توان به تعامل مناسب و مثبتی برای گسترش همکاری های کمک آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و خدماتی حول محور امور معلولین ونیازهای آنان رسید.

سید محمد طباطبایی علاقه به حرکت پیشرو معلولان و رفع مشکلات اجتماعی و مدنی آنان و تلاش برای تحقق حقوق معلولین را از ویژگی مشترک سازمان آموزش و پرورش استثنایی و انجمن های غیر دولتی مرتبط با کودکان استثنایی دانست وگفت: فعالیت انجمن ها و ان جی او ها در عرصه اجتماعی ومدنی به رغم مشکلات متعدد کاری ارزشمند و قابل احترام است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش تغییر تفکرات جامعه از نگرش های ترحمی به معلولان و دست یابی به مصادیق عدالت در حقوق معلولین را از اهداف مشترک تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی وغیر دولتی در امور معلولین دانست و گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی علاقه مند است در این حوزه تعامل وهمکاری خود را با دیگر سازمان ها ونهادهای غیر دولتی افزایش دهد.

وی با توجه به حقوق برابر بزرگترین اقلیت جامعه مانند دیگر انسانها، گسترش همکاری های سازمان آموزش و پرورش استثنایی با انجمن ها و ان جی او ها را ارزشمند دانست و آمادگی این سازمان را برای همکاری بیشتر با انجمن های غیر دولتی مرتبط با کودکان استثنایی اعلام کرد.