16 دوره کارگاه آموزشی برای بازرگانان و تجار همدانی برگزار می شود

سید مسعود بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در هر دوره از این کلاسها بیش از 50 نفر از تجار و بازرگانان شرکت خواهند داشت.

وی هدف از برگزاری این کلاسها و دوره های آموزشی را ارتقاء سطح آگاهی تجار و آشنایی آنها با مسائل اقتصادی و قوانین و مقررات و روشهای نوین تجارت عنوان کرد و افزود: در این دوره های آموزشی، بازرگانان با نحوه صادرات بهتر کالا و تعامل با تجار خارجی آشنا می شوند.

بکایی با اشاره به برگزاری رایگان این کلاسها بیان داشت: دوره های آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی، آشنایی با امور گمرکی و ترخیص کالا، آشنایی با تجارت الکترونیکی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات و آشنایی با حمل و نقل بین المللی از جمله کلاسهای در نظر گرفته شده برای بازرگانان است.

وی از برگزاری کلاسهای توجیهی برای بررسی شیوه های بازاریابی در توسعه گردشگری و بررسی ارتقاء کیفیت و بازاریابی محصولات چرمی خبر داد و تصریح کرد: برای بازرگانانی که در این دوره ها شرکت کنند گواهی نامه شرکت در دوره صادر می شود.