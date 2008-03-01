برنامه هفته ششم دور برگشت لیگ وزنه برداری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم از دور برگشت رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور دوشنبه هفته جاری با برگزاری سه دیدار در شهرهای اهواز، کرمانشاه و قزوین پیگیری خواهد شد که طی آن تیم های ملی حفاری با دانشگاه آزاد، هیئت وزنه برداری کرمانشاه با مناطق نفت خیز جنوب و هیئت وزنه برداری قزوین با خراسان شمالی به مصاف هم خواهند رفت.

بنابراین گزارش، اسامی کادر اجرایی این هفته به شرح زیر است:

* دیدار ملی حفاری - دانشگاه آزاد

نمایندگان فدراسیون: غلامعلی گل محمدی و حسین اقبالپور

داوران: محمد تهرانی، شاپور صف شکن و حبیب اله پاداش نیک

وقت نگه دار: مهران مطلق

کنترل فنی: عبدالکریم ملک زاده

* دیدار هیئت وزنه برداری کرمانشاه - مناطق نفت خیز جنوب

نماینده فدراسیون: مرتضی سیف زاده

داوران: حسن دانشور،احمد میرگان و حمید صالحی نیا

وقت نگه دار: هوشنگ محمدی

کنترل فنی: روح اله حدادی

* هیئت وزنه برداری قزوین - خراسان شمالی

نماینده فدراسیون: علیرضا رحمانی

داوران: روح اله نارنجی، عباس آذخ و محمد علی زارع

وقت نگه دار: منوچهر رضاخانی

کنترل فنی: محمد رضا عظیمی