سه باند مواد مخدر در همدان منهدم شد

سردار علی روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از این سه باند، 147 کیلو تریاک و 900 گرم انواع مواد مخدر دیگر کشف شد.

وی با بیان اینکه بیشترین مواد مخدر کشف شده در بهمن ماه امسال مربوط به شهرستان همدان بوده است، بیان داشت: 47 درصد از مواد کشف شده در همدان به دست آمده است.

سردار روستایی خاطرنشان کرد: در این ماه شهرستان کبودرآهنگ کمترین میزان مواد مخدر کشف شده را داشته است.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در همدان خبر داد و یادآور شد: در این هفته با اجرای این طرح 103 معتاد و شش توزیع کننده دستگیر شدند و 27 نفر نیز به اتهام ایجاد مزاحمت دستگیر شدند.