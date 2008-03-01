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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

سه باند مواد مخدر در همدان منهدم شد

همدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در بهمن ماه سال جاری سه باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان همدان شناسایی و منهدم شد.

سردار علی روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از این سه باند، 147 کیلو تریاک و 900 گرم انواع مواد مخدر دیگر کشف شد.

وی با بیان اینکه بیشترین مواد مخدر کشف شده در بهمن ماه امسال مربوط به شهرستان همدان بوده است، بیان داشت: 47  درصد از مواد کشف شده در همدان به دست آمده است.

سردار روستایی خاطرنشان کرد: در این ماه شهرستان کبودرآهنگ کمترین میزان مواد مخدر کشف شده را داشته است.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در همدان خبر داد و یادآور شد: در این هفته با اجرای این طرح 103 معتاد و شش توزیع کننده دستگیر شدند و 27 نفر نیز به اتهام ایجاد مزاحمت دستگیر شدند.

کد مطلب 647731

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