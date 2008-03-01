کلیه رد صلاحیتهای استان زنجان بر اساس معیارهای قانونی بوده است

حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: برخی افراد با غوغاسالاری و بیان بعضی مطالب غیرواقعی سعی در زیر سئوال بردن عملکرد هیئت های نظارت دارند که این امر هیچ گاه برای آنان نتیجه بخش نخواهد بود.

وی یادآور شد: مردم استان زنجان که همواره کوشیده اند با حضور قاطع و پرشور خود در صحنه های مختلف به خصوص عرصه انتخابات اعتقاد و وفاداری خود را به نظام اسلاکمی به اثبات برسانند، انتظاراتی نیز از نمایندگان خود در مجلس دارند که باید افرادی شایسته در این قالب قرار بگیرند.

باقری با بیان اینکه انتخاب حق همه‌ مردم و شرکت در آن موجب غرور ملی است، خاطرنشان کرد: مردم نباید فرصت انتخاب کردن را از دست بدهند و یا آن را به‌ دیگران واگذار کنند.

رئیس هیئت نظارت هشتمین دوره انتخابات مجلس استان زنجان ادامه داد: انگیزه مردم برای شرکت در این انتخابات دینی و عمل به تکلیف شرعی است.

وی ادامه داد: حضور نامزدهای متعدد با سلایق و گرایش‌های مختلف در این دوره از انتخابات، موجب شرکت اکثریت واجدین شرایط و گرمی تنور انتخابات هشتم خواهد شد.

باقری مشارکت حداکثری، حسن ‌اجرای انتخابات توسط مجریان و انتخاب هوشمندانه ازسوی مردم را سه مولفه‌ مهم و سرنوشت ‌ساز در کشور عنوان کرد و بیان داشت: برای تحقق برنامه‌های پیش ‌بینی شده در کشور، باید با فراهم شدن زمینه ‌های لازم، افراد متعهد و متخصص در جایگاه رفیع و حساس مجلس قرار گیرند.