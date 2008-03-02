  1. استانها
32 درصد شاغلین استان همدان کشاورز هستند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 32 درصد جمعت شاغل استان همدان در بخش کشاورزی فعالیت می کنند.

تحسین رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: 905 هزار هکتار از وسعت یک میلیون و 949 هزار هکتاری استان همدان را منابع طبیعی تشکیل می دهند.

رجبیان از تولید سالانه چهار میلیون و 400 هزار تن محصول کشاورزی به ارزش 11 هزار و 132 میلیارد ریال در استان همدان خبر داد و اظهار داشت: 78 درصد محصولات تولیدی استان همدان زراعی، 12 درصد باغی و 10 درصد نیز مربوط به تولیدات دامی، طیور و آبزی پروری است.

وی یادآور شد: استان همدان در زمینه تولید سیب زمینی و گردو رتبه اول کشور را داراست و در تولید یونجه و سیر نیز رتبه دوم کشور را از آن خود کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان داشت: 5/11 درصد از محصولات کشاورزی استان همدان به صورت تازه خوری مصرف می شود و 52 درصد آن نیز در واحد های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی فرآوری می شود.

وی با بیان اینکه 37 درصد محصولات کشاورزی استان همدان مازاد مصرف است و به خارج از این استان صادر می شود، ادامه داد: استان همدان در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار رتبه نخست کشور را داراست.

