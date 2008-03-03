تمام مصوبات سفر هیئت دولت در آب و فاضلاب خراسان رضوی اجرایی شده است

مهدی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هیئت دولت در دور اول سفر خود به خراسان رضوی چهار پروژه مرتبط با فعالیتهای این شرکت را مصوب کرد که تمام آنها با موفقیت به پایان رسیده است.

وی عنوان کرد: مطالعه و بررسی شبکه فاضلاب هفت شهر طرقبه، شاندیز، سرخس، کلات، قوچان، تربت جام و گناباد، مطالعه شبکه آبرسانی طرقبه و شاندیز و مطالعه تفکیک آب بهداشتی شهرهای جنوبی استان از جمله مصوباتی بود که به طور کامل انجام شده و با دور دوم سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی تصریح کرد: همچنین این شرکت توانست با استفاده از فاینانس وزارت نیرو، 24 پروژه آبرسانی را برای 24 شهر استان به روش طرح و ساخت اجرا نماید.

جمشیدی با اشاره به تحویل گیری تاسیسات آبی 20 شهر جدید التاسیس استان از طریق این شرکت اظهار داشت: تحویل گیری تاسیسات و شبکه های آبرسانی این شهرها پدیده ای منحصر به فرد بود که با موفقیت اجرایی شد.

وی در مورد اعتبارات این مصوبات یادآور شد: برای مطالعه شبکه آبرسانی هفت شهر استان مبلغ 10 میلیارد ریال، مطالعه شبکه آب طرقبه و شاندیز یک میلیارد ریال و برای آبرسانی به 24 شهر جدید التاسیس 300 میلیارد ریال هزینه شده است.

جمشیدی در خصوص فعالیتهای برون سیاری این شرکت اعلام کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی شرکت آبفای خراسان رضوی نیز جزء شرکتهایی است که باید مقداری از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: در همین راستا برای واگذاری تاسیسات آبرسانی 20 شهر جدید تحویل گرفته شده از سوی شرکت آبفای استان، اقدام شده است.

جمشیدی با بیان اینکه شرکت آبفای استان به طور مستمر در حال پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی در سطح ادارات تابعه است بیان داشت: اخذ گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی، زیر مجموعه مدل EFQM از این جمله این موارد است.

وی افزود: علاوه بر این سیستم IMS پایه ریزی شده و در حال اخذ گواهینامه آن هستیم.