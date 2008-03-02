نظارت ویژه بر اماکن خدمات مسافرتی و گردشگری در آذربایجان شرقی آغاز شد

نورالدین پورموسی قلی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: این طرح در راستای پیگیری اجرای دقیق استانداردهای ابلاغی به مراکز خدمات مسافرتی و گردشگری استان به اجرا در می آید.

وی همچنین فراهم کردن شرایط میزبانی از میهمانان نوروزی را از دیگر اهداف اجرای طرح یاد شده دانست و افزود: آماده کردن تمامی مراکز برای پذیرش و ارائه خدمات مناسب به گردشگران و مسافرین نوروزی، نظارت ویژه بر تورها و اماکن خدمات مسافرتی و گردشگری از اولویت های طرح ویژه نظارتی است.

پورموسی قلی تصریح کرد: از امروز بازرسین سازمان با حضور در تمامی مراکز خدماتی مسافرتی از قبیل هتلها، مراکز بین راهی، مهمانپذیرها و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ضمن تطبیق خدمات با استاندارهای ابلاغی، نواقص را به طور کتبی به مدیر مجموعه ابلاغ می کنند تا در عرض یک هفته نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی در خصوص نحوه برخورد با مراکز متخلف یادآور شد: بعد از ابلاغ نواقص موجود به مراکز متخلف، یک هفته نسبت به رفع آن فرصت داده می شود و اگر متخلفین در مهلت مقرر تمامی موارد اعلامی را رفع نکنند، مجموعه یاد شده پلمپ خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: همچنین از 20 اسفند ماه اکیپی متشکل از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بهداشت و نیروی انتظامی بازرسی را پیگیری می کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی عنوان کرد: همزمان با اجرای طرح ویژه نوروزی از 25 اسفند تا 15 فروردین همه روزه در تمامی مسیرها بازرسان این سازمان نسبت به کیفیت و نحوه ارائه خدمات به مسافران نظارت خواهند کرد.

در سطح آذربایجان شرقی 24 هتل و مهمانپذیر و 106 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری فعالیت دارند.