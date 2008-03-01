مرکز توانبخشی نوجوانان آهسته گام خراسان جنوبی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلام علی افروز، ظهر امروز در مراسم تجلیل از استادان پیشکسوت خراسان جنوبی افزود: این مرکز طی سال آینده برای اولین بار در خراسان جنوبی و به مرکزیت بیرجند افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور تصریح کرد: دفاتر استانی مشاوره توانبخشی نوجوانان آهسته گام در استانهای با بیش از 50 نفر عضو افزایش خواهند یافت.

وی هدف از این ایجاد این مراکز را احیای کودکان عقب مانده ذهنی عنوان کرد و بیان داشت: ارائه آموزشهای حرفه آموزی در مراکز توانبخشی نوجوانان آهسته گام، موجب افزایش قابلیتهای شغلی این گروه خواهد شد.