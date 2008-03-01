عقب نشینی ترکیه از شمال عراق نتیجه فشارآمریکا نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"یاشار بیوک آنیت" در گفتگو با روزنامه ملیت خاطر نشان کرد که این عقب نشینی تنها بر اساس نیازهای نظامی بوده است.

وی گفت :"هیچ کس چیزی درباره عقب نشینی نگفت؛ این تصمیمی بود که تنها بر مبنای دلایل نظامی گرفته شد. حتی اشاره ای هم از سوی سیاستمداران یا خارجیها برای عقب نشینی صورت نگرفت."

بیوک آنیت به این مسئله اشاره کرد که تصمیم برای عقب نشینی نیروهای ترکیه خیلی پیش از سفر "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا به آنکارا و پس از کشته شدن 240 نفر از 300 آشوبگر پ.ک.ک ( حزب کارگران کردستان ترکیه) گرفته شده بود.

وی اظهار داشت: این مسئله پیشتر به دلایل تاکتیکی اعلام نشده بود.

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه افزود:" یک سوم از نیروهای ما روز چهارشنبه در داخل ترکیه بودند، اما اعلام عقب نشینی پس از آن، اقدام بسیار ناخوشایندی بود."

وی خاطر نشان کرد:" مهمترین مرحله یک عملیات عقب نشینی است. وقتی به نیروها گفته می شود که عقب نشینی کنند، مثل این است که به تروریستها گفته شود در کمین حمله ای بنشینند . این یک اشتباه وحشتناک است. به همین دلیل است که چرا انتقاد در این باره غیرمنصفانه است."

عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق از 21 فوریه (دوم اسفند) به منظور از بین بردن شورشیان حزب کارگران کردستان آغاز شده بود.

ارتش ترکیه روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: پس از حمله زمینی به مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، عملیات نظامی پایان یافته و نیروها به پایگاههای خود در ترکیه مراجعت کرده اند.