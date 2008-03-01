50 هکتار از اراضی کشاورزی در سبزوار تسطیح و یکپارچه سازی شد

محمدحسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: برای اجرای این پروژه بیش از 250 میلیون ریال هزینه شده که 70 درصد آن از محل اعتبارات آب و خاک و 30 درصد سهم مشارکت تعاونی تولید کشاورزی بیهق است.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار اظهار داشت: تسطیح و یکپارچه سازی اراضی موجب بالارفتن تولید محصولات کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری و بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی و منابع آب و خاک خواهد شد.

وی عنوان کرد: در سال جاری 230 هکتار از اراضی کشاورزی توسط اداره آب و خاک و مشارکت متقاضیان با اعتباری معادل یک میلیارد و 650 میلیون ریال تسطیح و یکپارچه سازی خواهد شد که تاکنون در این زمینه 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم.

حسین آبادی ادامه داد: در راستای اجرای طرح تنظیم بازار فرآورده های غذایی با مساعدت اداره امور دام جهاد کشاورزی و اداره بازرگانی سبزوار بازار روز بیهق با واگذاری به بخش خصوصی افتتاح شد.

وی افزود: این بازار در زمینی به مساحت 1500 مترمربع در مرکز شهر واقع شده است که روزانه در آن کلیه فرآورده های دامی اعم از گوشت قرمز تازه، منجمد، گوشت مرغ منجمد، تخم مرغ، ماهی زنده، تازه، منجمد، انواع فرآورده های لبنی، میوه و تره بار با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی و اداره بازرگانی به نرخ مصوب توزیع می شود.

وی ادامه داد: علی فسنقری به عنوان یکی از کارآفرینان موفق توانسته با تلاش و پیگیری مجدانه و مساعدت جهاد کشاورزی و بازرگانی این مکان را با اعتباری حدود 900 میلیون ریال راه اندازی و برای 20 نفر اشتغالزایی ایجاد کند.

حسین آبادی یادآور شد: در شش ماهه اخیر 70 تن گوشت قرمز منجمد و 40 تن تخم مرغ و 35 تن گوشت مرغ منجمد در سبزوار توزیع شده است.