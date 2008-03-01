رتبه دوم برگزاری دوره های آموزشی در بخش تعاون متعلق به آذربایجان شرقی است

علی هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این اداره کل با اجرای برنامه‌های آموزشی تا سطح ‪ ۵۸‬درصد بیش از برنامه مصوب در سال جاری توانسته است رتبه دوم کشوری در این بخش را از آن خود کند.

وی تصریح کرد: ازنظر تعداد افراد آموزش دیده نیز این استان با پنج هزار و ‪۳۳۹‬ نفر آموزش دیده بعد از تهران و کردستان رتبه سوم کشوری را احراز کرده است.

به گفته هاتفی، اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی با برگزاری ‪۲۶۲‬ دوره آموزشی تخصصی، سمینارهای عمومی و پایه و مهارت ورزشی به مدت سه هزار و ‪ ۱۱۱‬ساعت علاوه بر کسب رتبه دوم کشوری، گام موثری نیز در جهت ارتقای سطح آموزش حرفه ‌ای و ارتقاء سطح علمی و مهارتی اعضای تعاونی‌ ها برداشته است.

در استان آذربایجان افزون بر چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارند که نزدیک به پنج درصد از آنها به صورت تعاونی و یا سرمایه ‌های بخش تعاون اداره می‌شوند.