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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۰۹

رتبه دوم برگزاری دوره های آموزشی در بخش تعاون متعلق به آذربایجان شرقی است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی گفت: اداره تعاون این استان در سال جاری از نظر برگزاری دوره ‌های آموزشی بعد از استان تهران مقام دوم کشوری را در بین استانهای کشور کسب کرده است.

علی هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این اداره کل با اجرای برنامه‌های آموزشی تا سطح ‪ ۵۸‬درصد بیش از برنامه مصوب در سال جاری توانسته است رتبه دوم کشوری در این بخش را از آن خود کند.

وی تصریح کرد: ازنظر تعداد افراد آموزش دیده نیز این استان با پنج هزار و ‪۳۳۹‬ نفر آموزش دیده بعد از تهران و کردستان رتبه سوم کشوری را احراز کرده است.

به گفته هاتفی، اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی با برگزاری ‪۲۶۲‬ دوره آموزشی تخصصی، سمینارهای عمومی و پایه و مهارت ورزشی به مدت سه هزار و ‪ ۱۱۱‬ساعت علاوه بر کسب رتبه دوم کشوری، گام موثری نیز در جهت ارتقای سطح آموزش حرفه ‌ای و ارتقاء سطح علمی و مهارتی اعضای تعاونی‌ ها برداشته است.

در استان آذربایجان افزون بر چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارند که نزدیک به پنج درصد از آنها به صورت تعاونی و یا سرمایه ‌های بخش تعاون اداره می‌شوند.

کد مطلب 647757

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