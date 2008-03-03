اجرای طرح ویژه بازرسی مراکز عرضه فرآورده ‌های دامی در خراسان رضوی

سید محسن دستور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در طرح مذکور که از پانزدهم اسفندماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد اجرا خواهد شد، کارشناسان بهداشت فرآورده‌های خام دامی این اداره کل، کلیه مراکز یاد شه اعم از رستورانهای بین راهی، سردخانه‌ها، مراکز تولید، نگهداری و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز، آشپزخانه‌ ا و ... را به طور مستمر بازدید خواهند کرد.

وی با توجه به خطر انتقال بیماریهای مختلف در اثر عرضه غیر بهداشتی فرآورده های خام دامی توسط دستفروشان، اظهار داشت: با کلیه افرادی که به صورت دست فروش در حاشیه جاده‌ ا، سطح شهر مشهد و به ویژه اطراف حرم مطهر اقدام به عرضه غیر مجاز مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز، کله پاچه، جگر و ... نمایند به طور جدی برخورد شده و پس از تشکیل پرونده برای متهمان، مراتب جهت رسیدگی به دستگاه قضایی تسلیم خواهد شد.

وی از کلیه شهروندان و زائران خواست: از خرید گوشت مرغ یا قطعات ران و سینه فاقد بسته بندی، گوشت قرمز فاقد مهر دامپزشکی، گوشت از پیش چرخ شده، آلایش بدون بسته ‌بندی و یا فرآورده‌ های خام دامی دارای بسته‌ بندی با برچسب مخدوش خودداری کرده و هنگام خرید موارد بسته ‌بندی به تاریخ تولید، انقضا و کد بهداشتی دامپزشکی توجه نمایند.

دستور با تاکید بر اهمیت گزارشهای مردمی در کشف و ضبط موارد غیر مجاز و نیز ارتقای سطح بهداشت عمومی از کلیه شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد یاد شده یا سایر تخلفات در عرضه فرآورده‌ های خام دامی، مراتب را در مشهد، با شماره تلفن‌های 7250025،35،75 شبکه دامپزشکی مشهد، 6233075 پیامگیر روابط عمومی اداره کل، 7624208مرکز پیام جهادکشاورزی و در شهرستانها با شبکه دامپزشکی شهرستان در میان گذارند.